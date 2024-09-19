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石班瑜逝世丨周星馳發文悼念御用普通話配音員　石班瑜離世：拜拜我走先

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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周星馳御用普通話配音員石班瑜逝世。

周星馳電影普通話版御用配音員石班瑜驚傳在9月17日於北京過世，終年66歲，他的家人公布訃聞，周星馳亦於個人社交平台以限時動態發文悼念，表示：「永遠懷念石班瑜先生。」

石班瑜的朋友微信圈，其家人為他寫下：「親愛的老朋友、新朋友，本人著急著去另一個世界開錄音棚，先不陪大家完了！拜拜我走先！哈～哈～哈～哈～」

徐少強逝世丨徐頴堃憶與亡父徐少強中秋小故事　感慨：第一次煲湯給你喝

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星爺愛將丨石班瑜久咳不癒暴瘦

1958年於台灣出生的石班瑜，本名石仁茂，原是台北空軍電台主持人，其後投身配音員。在1991年，石班瑜首次為《賭俠》普通話版配音，因演繹夠傳神，自此成為星爺電影普通話版御用配音員，包括：《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》《九品芝麻官》、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》、《西遊記大結局之仙履奇緣》、《食神》、《喜劇之王》、《少林足球》、《功夫》、《長江7號》等。

所以對很多以前台灣、內地觀眾來說，一聽到石班瑜聲音便聯想到周星馳，星爺亦曾指石班瑜對他幫助很大，並稱讚：「石班瑜是最好的，他很能掌握我的感覺。有些時候甚至表現得比我還好。」

可是在2022年，石班瑜因久咳不癒及暴瘦，後來檢查發現患「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），住院超過1個多月，但因肺部受嚴重感染，需多次出入醫院接受治療。他的朋友向內地傳媒表示，石班瑜近兩年的身體狀況亦不太好。在 2024年9月17日上午11時41分，石班瑜因病在北京離世，他的送別儀式將於明天（9月20日）在北京八寶山殯儀館舉行。

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