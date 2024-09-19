食用安全｜台灣爆集體食物中毒致3死9人送院　婦人食自製「蝸牛小米糉」不治　親友守靈食相同食物出事

▲ 台灣周三（18日）爆出一宗集體食物中毒事件，致3人死亡9人送院。

【台灣／台東／食物中毒／蝸牛小米糉／蝸牛／生豬肉／嘔吐／抽搐／搶救】台東一個部落周三（18日）驚傳集體食物中毒事件，一名83歲婦人進食自製的「蝸牛小米糉」後不適送院後逝世，但家屬以為她只是單純病死，並找來多名親友為其守靈，期間更吃下相同食物，結果陸續出現嘔吐和抽搐症狀，需要送院搶救。目前事件共造成3人死亡，另有9人仍在急救中。據悉，小米糉的材料包括蝸牛、竹筍及豬肉等。

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綜合台媒報道，事發於台東縣金峰鄉賓茂部落，一名83歲曾姓婦人於周二（17日）中午以蝸牛、竹筍、生豬肉及小米粉等材料自製10條小米糉，其後食用，約當晚7時出現口吐白沫、心悸、無力等症狀，並在送醫途中心跳停止，於晚上宣告不治。

家屬原本以為婦人只是單純病逝，於是找來30多位親友為她守靈，並一同享用她生前留下的食物，結果引發嚴重的抽搐和嘔吐症狀。據報，有6人在周三（18日）凌晨相繼出現嘔吐和抽搐症狀，緊急送往台東馬偕醫院、部東醫院和基督教醫院救治，其中4人在送醫途中陷入昏迷，另有3名家屬也在醫院出現症狀，立即被送往急症室救治。

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這宗中毒事件連同曾婦在內，目前共造成12人送醫，其中3人死亡，4人命危；此外，曾婦進食小米糉時曾將食剩的部分拿去餵狗，之後曾婦出現不適症狀、送院搶救無效死亡，但分食小米糉的狗則安然無恙。

詳細中毒原因仍待調查釐清，不過就有專家各自提出不同的可能性。當地毒物專家、中國醫藥大學附設醫院急診毒物主任洪東榮認為問題應出在生醃豬肉，指出生豬肉為原住民特有的食物，過去就曾經發生類似的肉毒桿菌中毒案件，但因肉毒桿菌分A、B、E等不同類型，且其都有對應抗體的解毒藥，因此建議相關部門盡快從食物及人體中採檢體確定類型，以便對其他仍在治療中的患者進行解毒治療。

而法醫高大成就指出，台灣過去亦曾發生金蘭家族生吃非洲大蝸牛中毒致死的案例，但該案例並非即時發左，而是長期大量生吃蝸牛，多年後才因為寄生蟲入侵而釀成悲劇，因此蝸牛可能並非造成中毒的主因。

他又表示，食用蝸牛本身並不會立即致死，除非蝸牛身上含有特定物質，與葉菜類交互作用後產生氰酸鉀等化學物質，或是死者誤食了過期食物，導致肉毒桿菌中毒，引發呼吸衰竭。另外，如果食材經過烹煮後仍發生中毒，則不排除是化學物質所致；死者臉部是否發黑，也是判斷化學中毒的重要依據。

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