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903 AllStar籃球賽丨張繼聰領軍歌星隊盼成功衛冕　森美再度率領903 DJ應戰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《903 AllStar 籃球賽》將於11月23日在亞洲國際博覽館舉行。

《903 AllStar 籃球賽》今年強勢回歸，將於11月23日（星期六）假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena隆重舉行。

屆時森美將率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」，對戰由張繼聰領軍的「歌星勇士隊」，於籃球場展開連場激鬥，超強陣容蓄勢待發。出戰名單包括：903 DJ、Dear Jane、ERROR、Gareth. T、kayan9896、Lolly Talk、MIRROR、moon tang、Nancy Kwai、P1X3L、ROVER、VIVA、吳林峰、周殷廷、林愷鈴、陳健安、陳凱詠、梁釗峰、張蔓姿、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃妍、黃明德、雲浩影、曾傲棐、黎展峯及譚旻萱。

兩年前的《903 AllStar 籃球賽》。

張繼聰任隊長責任重大

「歌星勇士隊」於2022年《903 AllStar 籃球賽》，在最後5秒以51比50反勝「九零三人隊」。兩大隊長森美及張繼聰得知今年陣容名單，未正式開戰，已針鋒相對，火花四射。
 
2022年擔任「九零三人隊」隊長，今年回歸「歌星勇士隊」的張繼聰，大讚隊員陣容強勁，球技了得，直指今次擔任隊長責任重大：「我同大部分歌手一齊打過波，MIRROR、吳林峰、Jay Fung（馮允謙）、Mandy（譚旻萱）都好打得，基本上全部都打得好好。至於新加入嘅女隊員，就算我未睇過佢哋嘅球技，佢哋嘅外表好亮麗，一落場就會好出色。今次我擔任隊長，最重要係點樣安排歌手落場，所以責任非常之重大。」
 
對於「九零三人隊」隊長森美，張繼聰直言非常尊敬對方，阿聰更率先透露「歌星勇士隊」的殺手鐧：「我係從低角度仰望森美，佢幾乎每日都會去練射波，睇住佢10幾年前唔識打籃球，到宜家打到有板有眼。好多長者打六通拳、甩手操，森美就係去射波，將晨運同籃球完美結合，帶起咗新嘅潮流，年紀唔係重點，心態先最重要，所以我都真係好Respect 佢。」

他透露：「我哋會抱住Respect嘅精神，盡力去打，唔會放水，呢個就係對對手最大嘅尊重。至於我哋嘅殺手鐧，就係減少我嘅出場次數。全隊年紀最大係我，少啲出場就可以減少拖慢隊波嘅機會。我唔落場，隊波就會贏。」

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森美針對歌星隊弱點反擊

森美連任「九零三人隊」隊長，不甘示弱進行反擊，直言勝出策略就是針對「歌星勇士隊」的弱點：「本來大家係好朋友，今次真係要化成仇敵。『歌星勇士隊』隊員球技精湛，個個都係燦爛、瀟灑、具光芒。不過佢哋嘅團結力一定無我哋『九零三人隊』咁好，我哋會針對佢哋呢個弱點。」

他續指：「我哋練習咗好多個星期準備今次《903 AllStar籃球賽》，會以默契取勝。佢哋贏個人技術，我哋贏團體精神。其實贏輸唔緊要，最緊要打出一場競爭激烈嘅精彩球賽。」

info

日期：11月23日（星期六）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 ARENA

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