深圳日童遇襲｜深圳日本人學校10歲童上學遇襲亡　姓「沈」惹懷疑華人還是日籍華人？

【深圳日本人學校/南山區】近日，在深圳南山區發生持刀襲擊事件引起了社會關注。一名10歲的男童在上學途，距離深圳日本人學校約200米的地方遭到襲擊，警方通報中提到該名受傷未成年人姓「沈」，引起網民猜測該名學童的國籍，是華人還是日本籍華人？

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深圳日童遇襲｜日本公民保護措施

據內媒報道，事件發生在上午，位於深圳市南山區距離深圳日本人學校約200米的地方。受傷男童姓沈，警方迅速到場並拘捕了一名44歲的嫌疑人鍾某，並將傷者送往醫院進行搶救。日媒報道，日本駐廣州總領事館當日發布消息稱，日本男孩腹部被刺傷，並已於（19日）凌晨去世。

日本外務省已召開記者會表達對事件的擔憂，並強調將加強對在華日本公民的保護措施。日本內閣官房副長官森屋宏也表示，已向當地政府提出防止類似事件再次發生的要求。

事發後，深圳日本人學校立即關閉，並加強了周邊的安保措施。其他在中國的日本人學校也相應提高了安全防範，廣州的日本人學校甚至取消了當日所有活動，要求家長在接下來的一週內接送子女，並避免在公眾場所高聲使用日文。

深圳日童遇襲｜日本籍或華人？

此事件引發了網友的熱議，很多人猜測男童的身份是否為日本籍或華人。日本確實有「沈」這個姓氏，主要源於古代中國和朝鮮的移民。深圳日本人學校是為在深圳的日本人子女設立的學校。根據規定，要進日本人學校，必須是日本人。如果有雙重國籍，也必須使用日本護照入學。

深圳日童遇襲｜日本人學校必須持有日本國籍

深圳日本人學校成立於2008年，位於南山區，專為在華的日本家庭設立。根據該校官網，共有在校學生273人，其中小學生216人，中學生57人。該校入學條件為必須持有日本國籍或必須為非中國國籍人士。學校的教學語言為日語，涵蓋了幼兒園、小學和中學各個年級，為日本籍學生及部分持有日本國籍的華人學生提供優質的教育服務。學校擁有一支專業的教學團隊，教師多數來自日本，具備豐富的教學經驗和專業知識。學校注重學生的全面發展，不僅提供學術課程，還開設了各類體育和藝術活動，鼓勵學生在多方面成長。

根據最新資料，深圳日本人學校的學費︰幼兒園每學年約30,000至50,000人民幣；小學每學年約50,000至70,000人民幣；中學：每學年約70,000至90,000人民幣。

除了學費，家長還需考慮其他相關費用，包括報名費、教材費、活動費和午餐費等。這些費用可能會因學年和課程需求而有所變動，建議家長在報名前向學校確認具體收費標準。

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