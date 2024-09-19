陽澄湖大閘蟹︱網店開賣「陽澄湖大閘蟹」揭99%冒牌　蟹農自製防偽蟹扣魚目混珠

▲ 網店開賣「陽澄湖大閘蟹」揭99%冒牌！蟹農自製防偽蟹扣魚目混珠。

【大閘蟹/陽澄湖大閘蟹/冒牌蟹/防偽蟹扣/蟹季/成熟期】中秋節後蟹季將至，每年9、10月份都是盛產大閘蟹的時期，其中「陽澄湖大閘蟹」肉厚肥嫩，深受老饕喜愛。不過，今年的陽澄湖大閘蟹成熟期延後，距離真正上市還有一段時間；而網上卻有不少店家已打著「陽澄湖大閘蟹」的旗號賣蟹，當中有99%都是冒牌貨。

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據内地媒體報道，由於氣候原因，今年陽澄湖大閘蟹成熟相對較晚。有長三角地區養殖戶指出，當地高溫天氣已持續50多天，導致7月時剛蛻殼的大閘蟹大量死亡，屬歷史罕見，亦變相推高售價。據瞭解，在中秋前，2両精品母蟹收購價就達75至85元人民幣一斤、4両精品母蟹更高達210至230元人民幣一斤。而大閘蟹需要5次脫殼，目前尚有一次未完成，需等溫度下降才進行最後的蛻殼。

蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會早前指出，今年陽澄湖大閘蟹將於9月25日開捕，之後少量上市，並以中小規格為主。陽澄湖大閘蟹大量成熟預計在10月上、中旬，最佳品蟹期為10月中旬以後。

網店率先開售「陽澄湖大閘蟹」 99%冒牌

雖距離陽澄湖大閘蟹上市還有一段時間，但已有不少網店打著有「陽澄湖」字眼的噱頭開始賣蟹生意，例如「陽澄湖鎮大閘蟹」、「陽澄湖蟹」、「陽澄產地原發大閘蟹」等，企圖魚目混珠，這些實際上都是外地蟹。據内地記者暗訪南京高淳水產批發市場發現，網售的冒牌陽澄湖大閘蟹，有一大部分是高淳螃蟹，被運往蘇州陽澄湖「過水」後，即化身陽澄湖大閘蟹；另外還有不少江蘇興化河蟹，也被運往陽澄湖「過水」，變成陽澄湖大閘蟹後以較高利潤銷往外地。

除了出身造假，與陽澄湖大閘蟹相關的「預售券」也在各網店開售。例如某網店內售價最高的5088型提貨券，包含5.5兩的公蟹和4.5兩的母蟹各4隻，劵後價為1535元。但根據2018年一項調查報導，陽澄湖大閘蟹貨值約3億元，但市面上標榜「陽澄湖」旗號的大閘蟹至少賣出300億，可見當中有99%都是冒牌貨。

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商家蟹農聯手套路消費者

網店出售的蟹券，若賣出較多但實則螃蟹產量少，就會出現缺斤少兩的問題。不少買家投訴，從這些商家兌換來的螃蟹小，或以次充好；還有商家用繩子將大閘蟹綁五六圈，甚至用浸濕的繩子捆綁大閘蟹，為蟹增重。例如有標註是4兩的大閘蟹，買家真正到手時可能只是2兩的小毛蟹。

此外，網店甚至會與蟹農聯手，自製防偽蟹扣矇騙消費者。據瞭解，正宗的陽澄湖大閘蟹的蟹腳上，會有一個防偽蟹扣，由江蘇省蘇州市質監局地理保護辦公室頒發、及由蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會發放。而目前陽澄湖尚未開湖，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生表示，如今市面上售賣的大閘蟹現貨，不可能有來自蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會的授權。

對此，有蟹農坦言，商家銷售的某些陽澄湖大閘蟹有防偽蟹扣，往往都是訂製的自家品牌腳環：

消費者懂個啥，你在我陽澄湖快遞一發貨，那就是陽澄湖大閘蟹。

同場加映：大閘蟹4個部位不宜食用

老三陽大閘蟹專門店專家曾接受TOPick訪問，講解進食大閘蟹時要注意的事項。他指出，大閘蟹有4個部位不宜食用，並建議吃之前要先拆走。點擊圖片看不宜食用的部位及原因：

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此外，大閘蟹的「三角腹蓋」也不宜食用。大閘蟹腹蓋的上下位置，即是其大小二便的排泄位置，腹蓋有黑色的蟹腸。若未清洗乾淨，「三角腹蓋」則積存蟹的排泄物，進食「三角腹蓋」亦會引發衛生問題。

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