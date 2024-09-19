香港小姐2024丨梁嘉瑩不服輸批踭冠軍倪樂琳　串爆落選港姐吳芷靖：明年買冠軍

▲ 港姐亞軍梁嘉瑩再被爆是非！

【香港小姐2024 / 梁嘉莹 / 倪樂琳 / 港姐冠軍 / 港姐亞軍】《2024香港小姐競選》三甲已塵埃落定，港姐決賓後爆出不少是非，當中決賽當晚三甲影大合照時，亞軍梁嘉莹被發現以身體遮擋冠軍倪樂琳半邊身，被狠批不服輸而「鬆踭」搶風頭。

梁嘉莹以手踭撞開倪樂琳

早前港姐三甲得主跟友誼小姐王汛文於內地出席中秋活動，事後有網民上載當日的影片，片中所見倪樂琳向市民大派心心，企在旁邊的梁嘉莹就直接在面前行過，更疑似以手踭撞開倪樂琳。

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▲ （取自instagram）

暗嘲吳芷靖明年「買」獎

這個疑似「批踭」行為惹來網民熱議，他們紛紛留言：「為什麼不停下來讓冠軍拍完就走？為什麼要推」、「嘩，本身都唔信，睇埋，成個人撞落去」、「亞軍好冇禮貌」以及「不喜歡亞軍，白眼，不可一世樣子」。

另外，網上流出疑似梁嘉瑩跟落選港姐吳芷靖於微信的對話，當中梁嘉瑩叫吳芷靖別灰心，暗嘲對方家境富有，可以明年再選過「買」個冠軍獎座回來。

而早前「翻版蔡潔」13號程姜月決賽後於IG限時動態以黑底白字寫道：「先學做人 再學做戲」，被指意有所指呀！

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