家居意外｜馬鞍山恆安邨婦人疑收衫失足墮樓亡　原定明天生日一家慶祝惜陰陽永隔【附10招家居意外預防措施】

▲ 馬鞍山恆安邨女子疑收衫失足墮樓亡，原定明天生日一家慶祝，惜陰陽永隔。

【馬鞍山／恆安邨/墮樓／收衫／失足／晾衫/家居意外】馬鞍山發生墮樓案。昨日（18日）下午2時許，馬鞍山恆安邨恆山樓一名67歲陳姓婦人，疑在單位做家務收衫期間，意外失足墮樓，送院搶救後不治。其丈夫指，太太本來明日（20日）生日，原定一家人一起慶祝，豈料發生意外，痛心表示：「日後唔知點過」。

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馬鞍山墮樓｜女子疑收衫時失足墮樓亡

警方在現場沒有檢獲遺書，經調查後證實，67歲陳女士為上址住戶。據悉，事發當時她正在收衫，窗邊放有大量衣服，地上放有一張凳，相信她在單位做家務期間意外失足墮樓。

消息稱，陳婦生前任職清潔工人，與丈夫同住恆山樓40多年，兩名兒子則已遷出。陳婦患高血壓多年，10年前更證實患乳癌，其後做手術切除乳房，沒有自殺傾向，其家庭亦無任何家庭糾紛紀錄。

陳婦的丈夫毛先生透露，妻子性格樂觀，平易近人，平時會踩單車到住所附近上班。昨日妻子適逢放假，與朋友飲茶後便回家做家務。由於大廈沒有固定晾衫位置，因此她自製了一個晾衫架，從窗口放出屋外晾曬衣服。她為人小心謹慎，為了安全不會將身體伸出窗外，惟因身材矮小，會以櫈踏腳協助晾衫。

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馬鞍山墮樓｜明天太太生日惜陰陽永隔

毛先生稱，事發當天他到水廠上班，下午1時許曾致電陳婦，當時她沒有異樣。惟至下午2時許，大廈保安巡邏時驚見陳婦倒臥大廈平台，遂報警將她送院，但最終不治。

毛先生指，在接獲通知太太出事後，便立即趕回家了解。對於妻子猝然離世，毛先生坦言難以接受，他表示6月時曾與妻子一起到蒙古旅行，豈料竟變成了夫婦二人最後一次旅行。

他又稱，明日（20日）是太太生日，原本一家人約好一齊食飯慶祝，可惜妻子已經陰陽永隔，令他非常難過及惋惜，並表示現時腦海一片空白，「日後唔知點過」。

同場加映：長者家居意外預防措施

隨著年紀增長，老人家的身體機能逐漸衰退，容易導致意外發生，結果可能令他們受傷、住院，甚至殘廢而失去自我照顧能力。本港消防處提供了一些長者常遇到的家居意外預防措施，及在意外發生後的簡易急救和求援方法。

10招預防家居意外：

























5大意外急救法：

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