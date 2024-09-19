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《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【孕婦泰國墜崖案/王暖暖/網紅/消失的她原型/懷孕/不孕不育/癱瘓/誕子】2019年於泰國旅行時被丈夫狠心推下懸崖的內地女王暖暖（化名），雖然事後大難不死，但由於全身多處嚴重骨折，曾被醫生判斷可能終生癱瘓及無法生育。她的經歷更被指為電影《消失的她》的原型。不過，憑著驚人的意志，5年後的王暖暖透積極地復康訓練，不但重新站起，近日更於社交平台公布自己成功誕子的喜訊。

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Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

王暖暖於9月17日在社交平台發文報喜指這年中秋「再次擁抱了奇蹟」，不但已順利誕子，而且「母子平安」，而這個小生命的到訪，亦令她這個中秋，十分「圓滿」:

我聽到了這個世界上最動聽的聲音！當看到他稚嫩小臉的那一刻，過去五年來所有艱辛，全都消散了！還好我沒放棄，沒放棄自己，也沒放棄你，愛迎萬難，愛也贏萬難…謝謝你親愛的寶貝，來到我的世界！今年的中秋，你讓媽媽迎來了圓滿！

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綜合內地傳媒報道，2019年懷孕多月的的王暖暖與當時丈夫俞某冬在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，其丈夫為侵吞她的巨額財產而將她推下懸崖。事後她雖成功獲救，但由於身體多處嚴重骨折，胎兒最終亦不保，醫生當時更認為她可能終生癱瘓及無法生育。而其狠心的丈夫遭泰國警方逮捕後，因蓄意殺人騙保，已被當地法院判處有期徒刑33年4個月。2023年9月6日，王暖暖正式提起離婚訴訟，據稱仍在等待法院通知。

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王暖暖事後開設抖音平台，將經歷放上網，並鼓勵女性要好好愛自己，6月1日，她在抖音上載出祈福影片，宣布自己再次懷孕。不過至於嬰兒父親的身份，她則始終沒有公布。

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