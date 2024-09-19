Coldplay落實明年啟德體育園開騷　10月8日Klook開售

▲ 《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》

Klook宣布成為《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》的官方旅遊玩樂伙伴。是次演唱會將於2025年4月9日、11日及12日在香港舉行，亦是Coldplay自2009年以來首次重返香港，並將成為啟德體育園啟用慶祝活動的一部分，為香港推動舉辦大型活動及推廣盛事旅遊奠定基礎。

Klook為獨家演唱會推出優先預訂，包括演唱會門票及一晚或兩晚香港酒店住宿的體驗套票。驗套票將於2024年10月8日早上10時起於Klook平台上獨家預售。

Klook香港及澳門區總經理岑皓祺表示：「Klook非常高興歡迎Coldplay重返香港，這是樂隊自2009年以來首次載譽回歸，是次演出不僅萬眾期待，亦將成為啟德體育園主場館慶祝開幕的其中一項重頭戲。這次大型演唱會將為香港的盛事經濟注入活力，我們非常自豪能夠透過提供獨家包括住宿和演唱會門票的體驗套票，為粉絲帶來難忘的娛樂體驗，並正如Coldplay名曲所言，實現『Adventure of a Lifetime』。」

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