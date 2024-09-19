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新店開幕｜業務超市進駐太子佔地2,000呎　推開業震撼優惠買滿$100享88折

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撰文： 李惠儀

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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大家會去太子新店掃平貨嗎？

【靚媽精明眼/業務超市/太子/新店/開幕】業務超市太子新店正式開幕，門店已於上周六（14日）開業！業務超市主打各款日式食品，包括日本零食飲品、急凍品、雜貨、日本特產等，數年前在大埔廣福道開設首家門市，當時曾被質疑賣「冒牌貸」，如今卻擴展業務，新店正式進駐太子，開店即日起更推出震撼優惠，全線貨品買滿$100照價再享88折！

業務超市太子新店正式開幕！

新店開幕｜目前全港有3家分店   曾目標2年內開15間分店

近年香港出現不少平價超市，數年前曾引起話題的業務超市便是其中一間，當時業務超市第一間分店開設於大埔廣福道，已於2023年結業，但現時在元朗和深水埗仍設有門店，故太子新店成為業務超市現時在香港的第三間分店。

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不過業務超市在大埔店開業時，曾向傳媒表示想在2年內開15間分店，惟大埔店於2023年結業，而元朗店則有指將營業至9月底，並會將店內貨品陸續遷至太子店，故至截稿日為止，香港共有3間分店，跟當年15間分店的目標，仍有一段距離。

新店開幕｜太子新店開幕推震撼開業優惠   

太子新店於14日正式開業，位於太子彌敦道，佔地約2,000呎，並推出開業優惠，即日起多款急凍食品、日本零食及酒類都有減價，官方Facebook早於開業前已上載特價宣傳單張宣佈：「為慶祝太子店新店開業，我們準備了一系列的推廣貨品，走過路過唔好錯過啦！」見到全線貨品買滿$100再享有88折。

推出開業震撼優惠！

新店開幕｜網民認為價錢偏貴

對於業務超市太子新店開幕，網民意見偏向負面，有的認為商品價錢偏貴，認為恢復通關後，港人對日本食材的需求下降；有網民就覺得現時買日本食材太方便和太多選擇，所以這類型超市並不吸引。

除了對新店議論紛紛，其實早於大埔廣福道店開幕時，已引起廣泛討論，初時店鋪貸品被網民質疑是「冒牌貨」、「山寨版」，當時更有傳媒向日本總公司「神戶物產」發出電郵查詢，獲回覆指香港業務超市獲得日本官方授權提供商品及使用店名，因此有可能部分商品並非來自神戶物產。換言之，本地的業務超市是由香港代理商經營，香港代理商僅獲日本「業務スーパー（業務超市）」授權使用「業務スーパー」名稱經營及有向店舖供應部分貨物。

業務超市香港分店詳情：

  • 業務超市太子分店
  • 地址：太子彌敦道794-802號協成行太子中心地下B舖
  • 營業時間：09:00 - 21:00

 

  • 業務超市深水埗分店
  • 地址：深水埗汝州街保良局少清大廈地下C&D舖
  • 營業時間：09:00 - 21:00

 

  • 業務超市元朗分店
  • 地址：元朗鳳翔路33-43號
  • 營業時間：11:00 - 20:30

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