親子自助餐｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦鮑魚+免費玩兒童天地

▲ 海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一，$299起歎龍蝦、鮑魚等美食，兼免費玩兒童天地。

【自助餐/自助餐優惠/海洋公園萬豪酒店/酒店自助餐/Buffet/美食優惠/親子優惠】海洋公園一向是親子好去處，KKday推出海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一優惠，每位低至$299起，任食磯煮鮑魚、雪場腳蟹、燒花膠扒、Häagen-Dazs雪糕，還可免費進入兒童遊樂天地，最適合一家大細。今日（19日）中午12時起開售，即睇優惠詳情！

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海洋公園萬豪酒店｜自助餐買一送一人均$299起

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助午餐精選美食包括，雪場腳蟹（星期六、日及公眾假期供應）、麵包蟹、加拿大青口等冰鎮海鮮及刺身，還有鴨肝醬配魚子及燕窩、黑松露薯仔沙律、燒西冷。甜品選擇也相當豐富，例如榛子朱古力慕絲蛋糕、彩虹蛋糕配芝士、法式雲呢拿焦糖燉蛋、Häagen-Dazs雪糕等。

海灣餐廳亦推出「鮑魚燕肚自助晚餐」，供應日式磯煮鮑魚、雪場腳蟹、麵包蟹、赤蝦、北海道帶子等多款海鮮，更有清蒸龍蝦、陳皮蒸鮑魚、牛仔骨配紅酒汁、酸菜魚花膠配薯粉、蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌、燒西冷（星期一至四供應）、燒美國肉眼牛扒（星期五至日、假期供應）、燕窩木瓜雪耳南北杏燉豬等美食。

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【買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：$598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2位）

預訂網站：【按此連結】

【買二送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價: $1,146/3位，平均$382/位（原價$1,643/3位）

預訂網站：【按此連結】

【買一送一】鮑魚燕肚自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價:

星期一至五 $934/2位，平均$467/位（原價$1,712/2位）

星期六日及公眾假期 $982/2位，平均$491/位（原價$1,800/2位）

預訂網站：【按此連結】

【買二送一】鮑魚燕肚自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：星期一至五 $1,791/3位，平均$597/位（原價$2,567/3位）

星期六日及公眾假期 $1,881/3位，平均$627/位（原價$2,699/3位）

預訂網站：【按此連結】

（以上價錢已包括原價加一服務費）

海洋公園萬豪酒店｜泰國風情燒烤自助晚餐

海洋公園萬豪酒店Pier Lounge and Pier Bar亦推出「泰國風情燒烤自助晚餐」，精選推介有泰式燒乳豬、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、燒美國西冷牛肉，還有多款泰式甜品，包括泰式奶茶慕絲蛋糕、香茅焦糖燉蛋、班籣葉忌廉餅等等。

▲ 泰國風情燒烤自助晚餐。（KKday提供）

【買一送一】泰國風情燒烤自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期五至六 $802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）

預定網站：【按此連結】

【買二送一】泰國風情燒烤自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期五至六 $1,536/3位，平均$512/位（原價$2,205/3位）

預定網站：【按此連結】

（以上價錢已包括原價加一服務費）

海洋公園萬豪酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：9月19日12:00至9月25日23:59

用餐日期：9月20日至10月31日

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道 180 號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 Marina Kitchen

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