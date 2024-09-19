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飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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波音客機壓力出問題,飛機乘客耳鼻出血

【波音客機/達美航空/Delta Airlines/加壓問題/乘客耳鼻出血/緊急折返/飛機／機艙／壓力／出血／乘客／意外／回程】美國達美航空（Delta Airlines）一架1203航班，周日（15日）起飛後發生嚴重意外，機艙內疑因加壓出現問題，導致起飛後乘客耳朵集體出現劇痛，部分人出現耳膜破裂、鼻腔出血，需要緊急返航。航空公司之後公開致歉、飛機於翌日已恢復運作，事件目前正在調查中。

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Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

綜合外媒及《紐約郵報》 報道，達美航空一架波音737-900飛機，原定周日（15日）由猶他州鹽湖城（Salt Lake City）飛往奧勒岡州波特蘭（Portland），當日機內合共140名乘客，在飛機起飛到3,048米高空時，疑因艙壓系統出現問題無法加壓，加上氧氣面罩未有打開，導致機內乘客耳朵出現劇痛、部分人耳鼻開始出血。

飛機意外｜乘客集體耳鼻劇痛出血 現場畫面極為驚嚇

不少乘客事後接受媒體訪問，憶述事發時的驚險情況，其中一名商務乘客Jaci Purser表示，飛機起飛後便開始感到耳內如同被針刺般不適，不久後便感到有空氣穿透耳朵，耳內「感覺像在冒泡」，撫摸耳朵驚見有血流出，而當時機內其他人耳朵都出現劇痛，每個人都下意識摀著耳朵，部分乘客耳朵及鼻子都開始流血。

乘客Caryn Allen則表示，她的丈夫當時亦摀著耳朵、表情極為痛苦，而座位附近一名男士鼻子更嚴重出血，不少人都圍著他提供協助，場面極為驚嚇。

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飛機意外｜涉事飛機翌日重投服務  事件有待進一步調查

機長了解情況後緊急返回機場，約10名乘客需要送院接受治療及評估，航空公司將會為傷者提供前往醫院的交通費，而其他乘客則被安置到另一架飛機繼續行程。

據悉，涉事飛機經技術人員調整加壓問題後，已於翌日重新投入服務，達美航空事後就今次事件向乘客致歉，美國聯邦航空總署（FAA）則表示將會對此展開調查。

相關內容：飛機意外｜飛台北客機遇亂流  飛機餐四濺有乘客被拋起 乘客憶驚嚇過程：猶如災難片

飛機意外｜網民質疑航空公司處理手法

事件一出引起不少網民關注，惟不少網民質疑涉事飛機翌日已重新投入服務，是否已認真檢查機件問題，認為航空公司應該要更認真對待事件：

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同場加映｜空姐揭3大最差座位

英國有一名資深空姐便曾分享經濟艙有3大最差座位，一旦選錯，隨時令整個航程無法休息，甚至乎有生命危險，就個人而言，經濟艙最差的3大座位，第3名是「中間排的中間位置」，第2名是「尾二排座位」，第1名則是「第二排座位」，當中原因如下:

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同場加映｜機場飛機6大最污糟地方曝光

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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