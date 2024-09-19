肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】

【肝掌/肝功能／肝衰竭／脂肪肝／肝硬化/肝臟/手掌位置測肝功能/肝功能變差警號/逆轉脂肪肝/護肝食材】玩Filter竟然揭發重大健康問題？內地一名女子在社交平台上載玩手機Filter的短片，僅在短短數秒的短片中「晒玉掌」，就被眼利網民發現疑似暗藏健康問題。女事主後來到醫院檢查，竟然應驗網民的留言，引來不少網民紛紛分享自己的「玉掌」讓「民間醫生」看診。有醫生指出，如果手掌兩個位置皮膚長期呈現微紅和充血，要留意盡快做肝功能檢查為妙。

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肝病警號｜「晒玉掌」驚揭肝功能出事

綜合內媒報道，大連一名30歲女子早前玩Filter「晒玉掌」，影片上載到自己的社交平台後居然引來網民關注，建議女事主去做肝功能檢查，指她手掌像是「肝掌」，手掌的大小魚際位置發紅。

去看看肝吧，這好像是肝掌。

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女事主不信邪，翌日聽從網民意見到醫院減產，沒想到真的驗出有脂肪肝和肝硬化的問題。東南大學附屬中大醫院感染性疾病主任就個案指出，若肝臟出現慢性病變，手掌兩側的大小魚際會發紅和充血，醫學上稱之為「肝掌」。

肝病警號｜肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

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肝病警號｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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肝病警號｜營養師推薦9大護肝食材

防患於未然，平日可以多吃些甚麼護肝？台灣營養師張宜臻曾在Facebook專頁「好食課」中發文分享9大護肝食材：

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