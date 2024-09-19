  • 31°C
香港時間：2024919日 (四) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【肝掌/肝功能／肝衰竭／脂肪肝／肝硬化/肝臟/手掌位置測肝功能/肝功能變差警號/逆轉脂肪肝/護肝食材】玩Filter竟然揭發重大健康問題？內地一名女子在社交平台上載玩手機Filter的短片，僅在短短數秒的短片中「晒玉掌」，就被眼利網民發現疑似暗藏健康問題。女事主後來到醫院檢查，竟然應驗網民的留言，引來不少網民紛紛分享自己的「玉掌」讓「民間醫生」看診。有醫生指出，如果手掌兩個位置皮膚長期呈現微紅和充血，要留意盡快做肝功能檢查為妙。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

肝病警號｜「晒玉掌」驚揭肝功能出事

綜合內媒報道，大連一名30歲女子早前玩Filter「晒玉掌」，影片上載到自己的社交平台後居然引來網民關注，建議女事主去做肝功能檢查，指她手掌像是「肝掌」，手掌的大小魚際位置發紅。

去看看肝吧，這好像是肝掌。

點擊圖片放大
+3
+2

女事主不信邪，翌日聽從網民意見到醫院減產，沒想到真的驗出有脂肪肝和肝硬化的問題。東南大學附屬中大醫院感染性疾病主任就個案指出，若肝臟出現慢性病變，手掌兩側的大小魚際會發紅和充血，醫學上稱之為「肝掌」。

肝病警號｜肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：脂肪肝丨15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝　醫生推介 2大超級食物消除脂肪肝

肝病警號｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

點擊圖片放大
+7
+6

肝病警號｜營養師推薦9大護肝食材

防患於未然，平日可以多吃些甚麼護肝？台灣營養師張宜臻曾在Facebook專頁「好食課」中發文分享9大護肝食材：

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
13:45 2024/09/16
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜男子患脂肪肝　靠喝1飲品降血脂血糖毋需食藥
14:17 2024/09/09
脂肪肝｜男子患脂肪肝　靠喝1飲品降血脂血糖毋需食藥
脂肪肝︱瘦底港男患中度脂肪肝最愛吃「呢味餸」　網民出招1口訣養回健康肝
13:23 2024/09/05
脂肪肝︱瘦底港男患中度脂肪肝最愛吃「呢味餸」　網民出招1口訣養回健康肝
肝臟問題｜乙型肝炎可演變成肝癌患者切勿忽視　機械臂微創手術切除肝腫瘤　創傷少可加快復原
08:00 2024/09/12
肝臟問題｜乙型肝炎可演變成肝癌患者切勿忽視　機械臂微創手術切除肝腫瘤　創傷少可加快復原
脂肪肝｜男子患嚴重脂肪肝常胃酸倒流　不用吃藥靠2招3個月減11磅擺脫3種病改善脂肪肝
17:24 2024/09/17
脂肪肝｜男子患嚴重脂肪肝常胃酸倒流　不用吃藥靠2招3個月減11磅擺脫3種病改善脂肪肝

你可能感興趣

脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
13:45 2024/09/16
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜男子患脂肪肝　靠喝1飲品降血脂血糖毋需食藥
14:17 2024/09/09
脂肪肝｜男子患脂肪肝　靠喝1飲品降血脂血糖毋需食藥
脂肪肝︱瘦底港男患中度脂肪肝最愛吃「呢味餸」　網民出招1口訣養回健康肝
13:23 2024/09/05
脂肪肝︱瘦底港男患中度脂肪肝最愛吃「呢味餸」　網民出招1口訣養回健康肝
健康問題 網絡熱話 健康養生 肝硬化 營養素 脂肪 脂肪肝

最高瀏覽

日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業