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東張西望丨健身中心劏客亂碌客人卡　大律師提醒消費者「魔鬼在細節」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 35 分鐘前

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《東張西望》揭不良健身中心劏客。

不時都有傳健身中心劏客，昨晚（9月18日）播出的《東張西望》內，主持人「東張女神」李旻芳訪問3位慘被某新蒲崗某間健身中心「劏到一頸血」的會員Apple、Candy、Billy。

Apple原本只希望參加半年，不過兩位健身教練Turbo及Gary不斷向她遊說，先全數繳付兩年合約，半年後可以無條件中止，終止合約後可以取回餘下年半的費用。可是Apple先付部分費用，餘數不夠錢繳付，Gary遊說她向虛擬銀行貸款，Apple最後向虛擬銀行借款72000元。

東張西望丨港鐵站跌倒阿伯強調自己非碰瓷黨　張小姐向對方反索償3萬元

《東張西望》主持李旻芳。

東張西望丨反口不認數

另一位苦主Candy在新蒲崗街頭遇到一個扮可憐的男人，叫她上去健身中心「吸個章」，她上到去坐了幾個鐘，旁邊被大隻佬包圍覺得好驚，半推半就下簽了約及俾錢。一方面急住走又怕屋企人知，所以合約連單據都留在健身中心，再查閱記錄才知道被過24000元。

她追問教練Gary為何過了24000，Gary回覆已經給了折扣。之後再被Gary遊說追加多2400蚊，但Gary再扣多24000，兩次過數合共48000。之後Candy質問Gary，他否認曾說2400。

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東張西望丨用威嚇手段逼簽約

可是入會後，完全跟之前所說的屬兩回事，Apple找教練退款，Gary回覆「冇講過半年可以退款喎！」，甚至大言不慚「畀海關、消委會電話你吖！」

除教練人間蒸發外，健身中心亦已經結業，而且一律不回應提問。教練Gary向另一客人Billy透露，健身中心賺錢而且打算開新店，遊說Billy夾錢繳付裝修費。Billy不為所動，只繼續維持有好關係。

然後，Billy調查健身中心的背景，結果發現健身中心一名董事及7名職員，曾經透過威嚇手段逼使18名顧客參與其健身計劃，甚至6人被判囚，健身中心教練直認不諱。

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東張西望丨小心「魔鬼條款」

「東張女神」李旻芳到新店查探，受害人口中的兩名教練Turbo及Gary亦在場，Gary之後主動聯絡東張，否認已不能手法銷售健身課程。

陸偉雄大律師在《東張西望》解釋簽約後已取代口頭承諾，提醒消費者必須以最終簽的合約為準。而且該份合約內有相當的「魔鬼條款」，比奴當中雖然寫有「24小時冷靜期」，可是同時又寫因為是優惠價，所以取消「冷靜期」。

另外，陸偉雄提消費者如對方作出任何口頭承諾，不妨錄音以作證據，如有朋友同行亦可作證人。

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