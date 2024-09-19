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全妹回鄉｜全紅嬋爸爸派200斤巨型月餅給粉絲　哥哥煮海鮮宴「全家」溫馨過中秋

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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在中秋節，全紅嬋爸爸豪派200斤巨型月餅給粉絲。

【奧運跳水/全紅嬋/全妹回鄉/全爸爸派月餅/全紅嬋過中秋】有「全妹」之稱的全紅嬋在奧運跳水項目勇奪雙金佳績，加上可愛呆萌的表現，如今成為炙手可熱的超級大紅人，圈粉無數。日前，全紅嬋回到家鄉廣東湛江市邁合村，令當地擠擁著一大群想一睹全妹風采的粉絲，識適逢遇上中秋節，於是全爸爸豪派重達200斤的月餅給一眾粉絲和遊客，每個取餅的人也面掛笑容，皆大歡喜。

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全紅嬋｜月餅直徑1.5米重200斤

綜合內地媒體報道，全爸爸特意訂製了一個直徑約1.5米、重約200斤的巨型月餅，據指師傅們花了3天時間、用了共365個蛋黃才製作完成，月餅的體積十分巨大，需要由三位成年男子用小車推送到上門。

在9月17日中秋節當日，從圍觀者拍攝到的影片可見，當時民眾紛紛圍堵在月餅旁蓄勢待發，而全爸爸則表現得十分興奮，更留下心意說話，「祝福大家家庭幸福」，隨後戴上手套的全爸爸拿著小刀給每位民眾分發月餅，場面極之熱鬧。

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全紅嬋｜哥哥烹調海鮮宴慶祝中秋

此外，為了慶祝中秋佳節，全紅嬋當廚師的哥哥全進華更烹調了一桌的海鮮宴大餐給家人享用，當日全紅嬋雖然沒有幫手「煮埋一份」，但她一直忙碌於為家中的小烏龜們清潔身體，表現十分可愛。

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全紅嬋｜網民憂或招惹更多人圍堵家鄉

對此，不少網友對於巨餅感到震驚，「長這麼大都沒看過這麼大的月餅」、「我想知道那麼大的月餅怎麼烤出來的」；亦有人盛讚全紅嬋一家有愛又善良，「這就是為什麼那麼多人喜歡他們家，還因為他們的樸實善良接地氣」、「他們家人是不是……太老實了。」

不過，由於全紅嬋家鄉總是圍滿了一大堆追星的群眾，所以有網民擔心這樣會令情況更會惡化，「又給月餅給西瓜的這些人更不會走了」、「他這麼幹遊客不是比較喜歡去了嗎？」、「所以說就別總圍著人家門口了。」

全紅嬋｜全紅嬋一家被盛讚善良純真

其實，全紅嬋及其家人也一直被廣大網民稱讚善良純真。是次回家鄉，全紅嬋乘坐巴士抵達家門口，其父親全文茂第一個下車並替女兒搬下行李，大哥全進華也急不及待出來迎接妹妹，場面溫馨感人。然後，全妹首先去探望祖父母並在擁抱兩人，隨後她立即從外套袋拿出一疊現金親手遞給祖母，被網友大讚孝順及懂得感恩。

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