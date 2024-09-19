招聘廣告｜招聘平台登匿名招聘廣告或違私隱條例　私隱專員公署調查5機構

▲ 個人資料私隱專員公署（梁偉榮攝）

私隱專員公署過去3年分別接獲57宗及11宗有關招聘廣告的查詢及投訴，署方今年審視13個網上招聘平台共逾2.2萬則招聘廣告，發現有23則匿名廣告，其中有僱主以「0000 0000」作聯絡電話，亦有僱主要求求職者將履歷等資料郵寄至非公司域名註冊或有僱主身分資料的電郵。公署已啟動對5間刊登匿名廣告機構的調查，同時提醒求職者提高警覺，小心被不法之徒利用廣告收集資料作詐騙用途等。

私隱專員鍾麗玲指，署方6至9月共審視13個網上招聘平台的22,270則招聘廣告，發現有23則是匿名廣告，其中有廣告沒披露機構名稱或辨識機構身份的資料，只顯示是「私人廣告商」、鰂魚涌、全職，和工作性質及要求等，廣告中並要求求職者將履歷等資料郵寄至「hr.xxxxxxxx24@gmail.com」，這非以公司域名註冊或載有僱主身分資料的電郵，且雖有提供電話號碼，但公署多次致電均被掛斷電話，而發送電郵至上述地址也沒有收到回覆。另外也有廣告沒有披露機構名稱之餘，以「0000 0000」作為聯絡電話號碼，求職者只可按廣告指示，按鍵申請並提交所需個人資料。

鍾麗玲指，公署關注刊登匿名廣告以收集求職者個人資料或違反《私隱條例》，已啟動對5間刊登匿名招聘廣告機構的調查，包括上述個案，提醒匿名個案被用作不當收集個人資料手法，亦可能讓不法之徒利用廣告收集個人資料作詐騙用途，若求職人士未能確定僱主身分，應小心查證及切勿回覆匿名廣告並提供個人資料。

署方指，根據《私隱條例》機構在收集個人資料時，收集方式須公平及合法，並須採取切實可行步驟在收集資料時或之前告知所收集資料將用於什麼目的、可能轉移至什麼類別人士等，呼籲招聘廣告的僱主增加廣告透明度，如有需要亦可考慮委託招聘代理代為收集資料，並述明招聘代理身分。同時招聘平台也應慎防任何人利用招聘廣告作詐騙或不公平地收集個人資料，並小心審視接獲的廣告，以識別及避免刊登匿名招聘廣告。

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記者：黃小冰