深圳日童遇襲｜深圳日本人學校10歲男童上學遭刺死　母親滿手鮮血呼救：孩子做錯甚麼？

▲ 深圳日本人學校發生10歲男童上學遭刺死事件，據悉事發後母親滿手鮮血呼救。

【深圳日本人學校/南山區】綜合日媒報道，一名就讀深圳日本人學校的10歲男童，於（18日）上學途中遭到一名44歲中國男子持刀刺傷，男童的腹部與雙腿出現大面積刀傷，當場鮮血直流，送院搶救後，於（19日）凌晨宣告不治。據悉當時男童由母親陪同到學校上課，目睹兒子被剌傷後，她用中文驚恐地叫救命：「我家的孩子到底做錯了甚麼？」。

深圳日童遇襲｜母親湊返學目擊事件

據了解，當時男童是由母親陪同到學校上課，在距離學校只剩200公尺的路途中，遭到一名44歲的中國男子持刀刺傷，男童的腹部與雙腿出現大面積刀傷，現場留下大片鮮血，雙手沾滿大量鮮血，她用中文驚慌失措地呼喊：「我家的孩子到底做錯了什麼」、「救我」。

深圳日童遇襲｜深圳日本人學校10歲童上學遇襲亡 姓「沈」惹懷疑華人還是日籍華人？

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深圳日童遇襲｜學校宣佈停課

隨後，警方迅速逮捕了嫌疑人並展開調查，但目前尚未公佈其作案動機。日本駐中國廣東省廣州總領事貴島善子今日表示，10歲男童在醫院接受長時間手術後，於19日凌晨死亡，此事件對當地的日本僑民社會造成了恐慌和不安，深圳日本人學校也因此宣布從18日起臨時停課。

日本駐中國大使金杉憲治在18日晚間強調，目前尚未收到中國方面的詳細說明。值得注意的是，早在今年6月，中國蘇州省就發生過一起針對日本人的暴力事件，這次隨機襲擊的消息再次引發外界的關注與譁然。

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深圳日童遇襲｜日網站逾7千留言表達憤怒

許多日本網民得知男童過世的消息後，均感到非常憤怒和悲痛。在日本網站有逾7千多則留言，網民們對事件表示震驚，並呼籲日本政府應該強烈抗議，徹查事件真相，有網民寫道：「我無法想像那位母親當時的心情，這真的太悲傷了。」、「我真的很擔心那位媽媽的心理狀況」、「如果這不是隨機殺人，而是針對日本人，那問題將會更加嚴重。」

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