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心肌梗塞︱「周星馳御用配音員」石班瑜心肌梗塞猝逝　星爺悲痛悼：永遠懷念

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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「周星馳御用配音員」石班瑜（右）心肌梗塞猝逝，享年66歲。

【心肌梗塞/猝死/石班瑜/周星馳/配音員】R.I.P！9月17日上午，「周星馳御用配音員」石班瑜因突發心肌梗塞，在北京過世，享年66歲。周星馳聞訊後悲痛悼念：「永遠懷念石班瑜先生」。

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曾染肺曲黴菌入院  心肌梗塞猝逝前最後身影曝光

據瞭解，石班瑜近年以家庭為重，與兒孫享天倫之樂。今年7月20日，他出席了《新白娘子傳奇30年演唱會》杭州站，沒想到這竟是他最後一次公開露面。其經紀人向媒體表示，石班瑜在9月17日上午突發心肌梗塞、心臟驟停離世。告别式將於9月20日上午11點在北京八寶山殯儀館舉行。

石班瑜曾在2年前因感染「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病）住院1個月，骨瘦如柴惹人心痛。所幸在痊癒後，他開始變得比較圓潤，氣色不錯，還持續更新社交媒體，和網民分享配音心得，怎料如今竟突傳噩耗。

石班瑜在7月20日出席了《新白娘子傳奇30年演唱會》杭州站，是他最後一次公開露面。（圖源：微博）

星爺悲痛悼：永遠懷念

石班瑜曾擔任周星馳的御用國語配音員，在過世後，周星馳也悲痛發聲：「永遠懷念石班瑜先生」。而石班瑜的微信朋友圈、抖音平台，也接連發佈其遺言，極具本人特色，令網民彷彿仍聽得到他的聲音：

親愛的老朋友、新朋友，本人著急著去另一個世界開錄音棚，先不陪大家玩了！拜拜我走先！哈~哈~哈~哈~

急性心肌梗塞發病症狀

根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂，其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

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睡眠不足增心血管疾病風險

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

4招預防「心梗年輕化」

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。

梅益斌又指出，近年有越來越多年輕人發生急性心肌梗塞。對此現象，有研究表明，「心肌梗塞年輕化」與現代人生活習慣有莫大關係，提醒年輕人應注意做到以下4方面措施，預防心梗：

  • 生活要有規律，早睡早起，每晚睡足8小時，避免熬夜、精神緊張；
  • 避免久坐，堅持規律運動，要有適度有氧運動，保持正常體重、增强心肺功能；
  • 以低鹽低脂、清淡飲食為主，定時用餐、飲食有節制；
  • 戒煙戒酒，因吸煙與冠狀動脈硬化密切相關，大量飲酒亦會使血壓升高，增加心臟負擔。

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