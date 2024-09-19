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公屋輪候｜翻新公屋空置單位最長需時近200天　申訴專員主動調查收回公屋流程安排

社會

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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申訴專員陳積志今（19日）邀請公眾就當局收回公屋單位以再作編配的流程和安排，提供資料及意見。（政府新聞署圖片）

申訴專員公署表示，房委會和房協去年度編配了約2.36萬個單位，當中包括1.97萬個回收單位，惟近年有小部分空置單位翻新需時逾100天，最長一宗更需時197天，比目標時間慢了超過3倍，更不時有投訴指當局隨意棄掉遷出戶主的遺留物品，申訴專員陳積志今日（19日）宣布展開主動調查行動，詳細審研當局收回公屋單位以再作編配的流程和安排。

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公署指，房委會現時翻新一個空置單位的工作指標為44天，公署留意到過去3年，翻新空置單位的平均所需時間接近這個目標，但有小部分單位超過100天才完成翻新，最長時間的一宗個案更為197天。公署指，房委會和房協收回及翻新公屋單位的流程是否妥善及具效率，直接影響到正在輪候公屋的家庭能否盡早入住公屋。

此外，隨着當局近年加強打擊濫用公屋行為，上訴個案亦有所增加，而根據現行程序，在上訴期間，當局會暫緩收回單位。公署關注，上訴的流程及程序是否有空間改善和加快。

另外，公署不時收到投訴，指稱當局在收回公屋單位時，沒有妥善處理遷出戶主、特別是獨居戶主遺留在單位內的物品，例如沒有聯絡有關戶主或其親人，以及在未得到戶主同意下將單位內的物品隨意棄掉。

陳積志表示，今屆政府正努力不懈增加房屋供應，滿足市民住屋需要，亦見實效，同時，有效率及更快地收回及翻新公屋單位，以盡早編配給正在輪候公屋的家庭，可加快市民「上樓」時間，從而提升市民的幸福感、獲得感。

故此公署決定展開主動調查行動，詳細審研房屋署（作為房委會的執行機關）和房協收回公屋單位的整個流程及安排，包括翻新單位以再作編配的具體工序、租戶就「遷出通知書」提出上訴的程序，及對被收回單位的戶主遺留在單位的物品的各種處理方法，並在有需要時提出適切的改善建議。

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