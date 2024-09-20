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子宮內膜癌丨台48歲女議員許家蓓不敵子宮內膜癌離世　醫生：「異常出血」是警訊

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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【許家蓓/子宮內膜癌/抗癌/病逝/症狀/異常出血/警訊/高危人士】台灣民進黨台北市議員許家蓓，自今年5月證實患上子宮內膜癌，惟由於癌細胞已擴散，短短數月病情已急轉直下，最終於9月18日凌晨2點25分病逝，終年48歲。

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Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

綜合台灣傳媒報道，現年48歲的台灣民進黨台北市議員許家蓓於今年5月發現罹患子宮內膜癌，且癌細胞已擴散，演變成轉移性骨癌。雖然接受化療後她病情一度有改善，而且非常樂觀，期望康復後可投入抗癌公益活動。可惜的是，她最終亦不敵癌魔，於9月18日凌晨2點25分病逝。

子宮內膜癌香港第四位最常見的女性癌症

根據香港癌症資料統計中心於2021年公佈的最新數字，子宮內膜癌是香港第四位最常見的女性癌症。臨床腫瘤科專科張明智醫生受訪時更指有年輕化趨勢，雖然50歲以上的病例較多，發病年齡中位數為55歲，但年輕如30、40歲都有確診病例。

張明智指雖然子宮內膜癌的成因仍然未明，但於臨床統計上，醫學界留意到有幾類因素會增加患病風險，而且都與賀爾蒙轉變有關。

患子宮內膜癌7大高危人士

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4大常見子宮內膜症狀

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治療子宮內膜癌的方法

張明智指手術為主要治療子宮內膜癌的方法，切除範圍包括子宮、子宮頸、輸卵管、卵巢、部分陰道及附近的淋巴組織，手術後會為已切除的器官組織做化驗，了解腫瘤的類別和擴散範圍。術後傷口康復期一般為2至4星期，一兩個月即可如常生活、上班，1期病人可能只做手術就夠。

若結果發現癌細胞惡性程度高，或已侵蝕子宮肌肉或子宮頸，需再做放射治療或化療，減低復發風險。

醫生會循化驗結果視乎高危位置，如盤腔抑或陰道口，從而選擇做哪種治療。

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