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天使綜合症｜鄭俊弘透露愛兒將往美國治療　Fred：希望佢可以講到嘢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鄭俊弘預告愛兒將往美國治療

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】鄭俊弘（Fred）跟何雁詩的2歲兒子鄭讚廷（Asher）患有罕見病「天使綜合症」，夫婦二人積極面對。

鄭俊弘早前接受商台節目《口水多過浪花》的訪問，席間透露仔仔病情終於現曙光，下月準備一家三口赴美國，了解「天使綜合症」的新療法。

天使綜合症丨鄭俊弘單親家庭成長導致性格懦弱　Fred在兒子身上悟出活在當下

鄭俊弘接受Do姐節目訪問！（取自instagram）

鄭俊弘：希望佢可以講到嘢

鄭俊弘說：「依家有好多reseach同technical try，睇吓可唔可以畀返啲冇咗嘅嘢，我個仔第15條染色體冇咗一忽，而呢樣正正係畀啲訊號去控制肌肉，所以我哋10月底會去一去美國聽講座。」

他續說：「如果呢個technical try畀到政府認可，就可以推出，當然唔會諗變返好似日常咁樣，但係希望佢可以講到嘢，坐得到同自己餵到自己。」

天使綜合症｜何雁詩一家外遊享受天倫樂　患罕見病症兒子獲讚乖巧

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天使綜合症｜囝囝腦抽筋情況獲得改善

鄭俊弘表示透過跟其他病者家人聊天，發覺並非那麼絕望，可以開心地過正常生活。

不過照顧方面要比較留神，鄭俊弘透露仔仔食藥後腦抽筋已得到改善，稱：「一定要有人喺佢身邊，因為佢哋好多時都會有腦抽筋嘅現象，我個仔初初都有，踏入兩歲仲更加明顯，因為佢哋太多個腦太多腦電波，佢哋控制唔到，咪一路放電，同埋我個仔好似『停電』會突然跌低，不過呢兩個月開始食藥，情況好咗好多。」

天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走【有片】

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天使綜合症｜不尋常地開心

節目裡鄭俊弘表示於兒子6個月大時，發現出現問題：「嗰陣發覺佢同其他同齡的小朋友有啲唔同，佢唔會坐喺度，就算坐低好快會跌返落嚟，而且又好少出聲，有時只係用喉嚨發聲，嗰陣以為冇事。」

直到囝囝9個月大時，醫生建議他們去驗DNA，更轉介去看腦科，鄭俊弘說：「醫生檢查觀察到我個仔係開心，我哋咪諗住觀察下。有一次我揸揸下車，太太覺得有啲擔心，咪上網搵啲資料，呢個係『不尋常地開心』，原來呢個開心係『天使綜合症』嘅症狀，個頭仲好細，唔識行，唔會講嘢，太太就覺得好似係呢樣。」

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