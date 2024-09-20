超市大搜查｜雞蛋含類雌激素可致癌不育　2024檢測9款安全無毒雞蛋名單

【雞蛋／雞蛋營養／類雌激素／食用安全／安全清單／水中銀】雞蛋是甚為常見的高營養價值食物，水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）在2024年檢測市面上14款雞蛋，當中有9款雞蛋不含有毒物質，屬於安全選擇。究竟正常人體一天可攝取多少隻雞蛋？有醫生就拆解了食雞蛋會提升膽固醇水平的迷思，並建議雞蛋的每日可進食份量。

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超市大搜查｜9款安全雞蛋清單

「水中銀」於2023年11月至2024年2月期間，對市面上14款雞蛋進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，有部份樣本檢驗出上述毒物，但仍有9個樣本不含上述毒物，顯示為綠魚（代表品質卓越），名單如下：

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超市大搜查｜部分雞蛋含類雌激素可誘發疾病

水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質及世界衛生組（WHO/FAO）的指引，評估對人體的安全風險。世界衛生組織及聯合國曾表明，類雌激素有機會引發人體各種疾病，並造成內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

針對斑馬魚胚胎毒性測試，水中銀指出，斑馬魚能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑或植物源毒素等，而過往有多項研究證實，對斑馬魚胚胎發育有影響的有毒物質，亦會對人類構成高度健康風險，包括心血管毛病，骨骼異常發育等。

過往有研究指出，母雞攝取的污染物，如飼料中具有雌激素活性的各種有害物質如嘔吐黴素、農藥殘留物、獸藥殘留物等，均可傳遞給雞蛋，同時影響母雞的健康狀況；此外，毒性亦有機會由環境因素造成，包括農場土壤、空氣、飲用水，運輸飼料槽車等。

超市大搜查｜雞蛋每日進食份量

台灣初日診所減重專科醫師李思賢引述牛津大學博士、哈佛醫學生Nicholas Norwitz在科學期刊《Cell》的文獻發表，指出雞蛋與膽固醇的關係。

該文獻表示，實際上人體內的膽固醇有70至80％由肝臟產生，而非由攝入膽固醇轉變；攝入膽固醇會藉由一種蛋白質NPC1L1所吸收，釋放更多用以抑制肝臟的荷爾蒙合成的Cholesin荷爾蒙，是為身體維持膽固醇平衡的重要機制。及後再經過一連串反應，身體減少製造膽固醇，以維持膳食膽固醇與血清膽固醇的平衡，換言之攝入的膽固醇多，產生的膽固醇越少。不過，Norwitz亦發現攝取越多膽固醇，並不代表身體的膽固醇水平會必然越低，臨床上就發現有部分人會用進食較多雞蛋，而提升其膽固醇水平。

李思賢就建議大家，一般而言基本上每日吃4至6隻雞蛋屬於接受範圍，不會明顯影響體內膽固醇水平，惟亦提醒大家，如果本身的體質會因為吃很多雞蛋而導致膽固醇升高，就要注意膳食膽固醇攝取。

同場加映：11種降膽固醇食物

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超市大搜查｜大推1種煮法 營養吸收率高達99%

台灣營養師劉怡里曾在Facebook專頁分享影片，建議大家進食雞蛋時要吃全蛋，營養比較豐富，因蛋黃中含有維他命A、D、E，葉黃素及玉米黃素，對眼睛和身體健康非常有好處。她推薦大家以熟蛋為主，並最好是用水煮的方式。但她也補充，即使雞蛋再有營養，減肥人士也不宜吃太多蛋，否則一樣會變胖。

劉怡里還提醒，有研究發現雞蛋的不同熟度會影響營養吸收率。比如很多人愛吃的生蛋，其實吸收率很低，只有約50%；其他熟蛋例如炒煎蒸蛋、荷包蛋的吸收率大概80%。不過，「水煮蛋」的吸收率竟可達99%，相比生蛋而言，吃下的不止營養更豐富，也更衛生健康。

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