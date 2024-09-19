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公屋熱話｜港女公屋單位內疑遭偷拍　狂徒經1位置伸手機入屋極不安

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 56 分鐘前

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港女公屋單位內疑遭偷拍，狂徒經1位置伸手機入屋極不安。

【公屋/公屋氣窗/小紅書】偷拍行為防不勝防！近日有居住公屋的女網民於社交平台「小紅書」發文，指自己在家中期間，發現有人經氣窗將手機伸入屋內，疑似偷怕，令她大感驚慌，事後她通知保安加強巡邏，並購買監控鏡頭，並呼籲網民提高警覺，注意保護私隱。

公屋裝修｜富蝶邨住戶被揭擁1件名貴電器　網民質疑是「公屋富戶」：查下佢家底

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公屋熱話｜港女屯門公屋內疑遭偷拍

該名女網民在小紅書發帖，指自己居住屯門區的公屋，日前與男友在家時，突然發現有人從氣窗將手機伸入屋內，「當時被嚇到，大腦有點當機」，男友見狀立即大聲喝止對方，並跑出門外，可惜未能追上偷拍者。

事主透露，當時窗戶從裡面鎖著，但偷拍者找了一扇比較鬆動的窗戶，硬生生將手機擠進屋內偷拍，加上當時沒有掛上布簾，因此事主相信對方有偷拍到家中情況。事後，他們立即將布簾掛上，並通知保安人員，讓他們加強巡邏，並購買了監控鏡頭。

事主發現有人從氣窗將手機伸入屋內。（小紅書圖片）

事主表示，回想事情發生當刻，認為當時不應出聲把偷拍者嚇走，「當時應該去拿走對方手機，然後對象偷偷開門抓人，至少拿到對方手機，也能確保把視頻刪除」。她又藉著經歷提醒網民引以為戒，多注意保護自己隱私，感嘆「本以為家是安全，結果沒想到」。

公屋熱話｜網民建議報警處理

帖文引起網民熱議，不少人建議事主報警，「應該報警，跟保安說沒有用的」、「要當場報警」，亦有人分享自身經歷，點擊下圖看更多網民留言：

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公屋氣窗｜房屋署圍封53條舊屋邨氣窗

房屋署證實即將開展工程，以防火板圍封舊式公共屋邨走廊的單位氣窗，涉及53條邨、約240幢樓宇，首階段將於鑽石山富山邨展開，然後輪到觀塘和樂邨等屋邨，居民毋須承擔費用。

房署發言人引述消防工程顧問指出，須開展工程的單位，氣窗面向公共走廊，而走廊並沒跟逃生樓梯分隔，氣窗也未能有效防止煙霧或火焰通過。雖然有居民因私隱、隔音或防盜等原因，近年已自行用物料圍封氣窗，但這些物料未必具有足夠耐火時效。

公屋舊樓大廈部分氣窗，面向走廊及其他單位，須用防火板圍封。（資料圖片）

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