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結業潮｜鴨寮街現結業潮大量店舖拉閘變「吉舖」　網民列4大衰落原因：根本無得做

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

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鴨寮街現結業潮大量店舖成「吉舖」，網民列4大衰落原因。

【結業潮/倒閉潮/鴨寮街/零售業】香港經濟低迷，結業潮持續，不少店舖受影響「關門大吉」，近日有港人發現向來人山人海的深水涉鴨寮街出現倒閉潮，許多店舖拉閂成「吉舖」，部分更貼上租售的告示。眼見鴨寮街衰落，有網民分析4大原因，其中網上購物被視為主要因素之一。

結業潮｜鴨寮街現倒閉潮 大量店舖成「吉舖」

有港人日前於Facebook群組「鴨寮街關注組」發文，並附上多張照片，指深水埗鴨寮街出現倒閉潮，多間地舖拉起鐵閂，又或在門前貼上「租售」、「旺舖招租」的告示，樓主對此感驚訝說：「點解鴨寮街都可以咁多吉舖？」

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結業潮｜網民分析鴨寮街4大衰落原因

帖文被轉至其他討論區，有網民同樣感到震驚，指「上個月放工時間去，仲有啲人流喎，收得咁快」、「早一兩個星期經過都唔多見吉舖，咁快摺咗咁多間」、「估唔到鴨寮街嘅舖頭都要執笠」。不過有網民則認為店舖倒閉未嘗是壞事，反而可以開設其他類型的店舖，「兩餸飯將成行成市，深水埗人有口福了」、「見到有無限商機喎」、「換血換鋪開始」，同時亦有人就此分析鴨寮街4大衰落原因。

1.網上購物的興起

不少網民指現在大多人都選擇到淘寶購物，加上店舖販售的商品也是來自淘寶，毋須特意前往鴨寮街購買。

2.營銷手法有問題

網民表示部分店舖以「劏客」手段銷售，使店舖形象大減，客流量亦因而下降「當啲客水魚咁劏，執笠係遅早的事」。

3.租金昂貴

有網民亦表示業主不斷加租，加上香港市道差，港人選擇北上消費，店舖承受不了租金只能選擇結業。

4.香港經濟衰退

香港經濟低迷，負資產情況加劇，令不少人的消費力下降，加上政府也有長遠政策改善問題，出現倒閉潮也無法避免。

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