Coldplay Hong Kong｜Coldplay明年4月啟德舉行演唱會　即睇詳情及售票日期

▲ （Coldplay FB 影片截圖）

英國樂隊Coldplay今日（19日）在社交媒體宣布，明年4月在啟德體育園舉行3場演唱會，分別是4月9日、11日以及12日。本港門票10月7日起預售。票價有待公布。

Coldplay公布亞洲巡迴演唱會行程，明年1月開始，首站到訪阿聯酋阿布扎比，其後到印度孟買，明年4月來港舉行3場演出後，將轉到南韓首爾表演4場。

門票開售日期：

Coldplay.com優先訂票：香港時間2024年10月7日 （星期一）早上10時，現時有意購票者可先進入網站登記，提供姓名、電郵、所在國家或地區、預計出席哪一個城市的Coldplay演唱會。

Klook體驗套票 （酒店＋演唱會門票） ：2024年10月8日 （星期二）早上10時

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日 （星期三） 上午11時至晚上11時59分

公開發售：2024年10月10日 （星期四） 早上10時

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