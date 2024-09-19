  • 33°C
香港時間：2024919日 (四) 15:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Coldplay hong kong｜Coldplay明年4月啟德舉行演唱會　即睇詳情及售票日期

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（Coldplay FB 影片截圖）

英國樂隊Coldplay今日（19日）在社交媒體宣布，明年4月在啟德體育園舉行3場演唱會，分別是4月9日、11日以及12日。本港門票10月7日起預售。票價有待公布。

Coldplay公布亞洲巡迴演唱會行程，明年1月開始，首站到訪阿聯酋阿布扎比，其後到印度孟買，明年4月來港舉行3場演出後，將轉到南韓首爾表演4場。

門票開售日期：

Coldplay.com優先訂票：香港時間2024年10月7日 （星期一）早上10時，現時有意購票者可先進入網站登記，提供姓名、電郵、所在國家或地區、預計出席哪一個城市的Coldplay演唱會。

Klook體驗套票 （酒店＋演唱會門票） ：2024年10月8日 （星期二）早上10時

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日 （星期三） 上午11時至晚上11時59分

公開發售：2024年10月10日 （星期四） 早上10時

童學園
校長訪問｜樂景幼稚園翻新校園設10大學習區域　引入STEM教育法訓練創意思維

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

歌手 文娛藝術 阿布扎比 樂隊 啟德體育園 演唱會 門票 啟德 阿聯酋 孟買

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業