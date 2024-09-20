癌症殺手｜5個徵兆代表大腸癌正醞釀中　醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」

▲ 台灣有醫生列出大腸癌5大徵兆，呼籲市民一旦出現症狀應盡快求醫及照大腸鏡檢查。

【大腸癌／腫瘤／瘜肉／息肉／排便習慣／便秘／大便出血／癌症】腸道健康不容忽視！據本港醫管局癌症統計數字顯示，大腸癌是全港第2位常見致命癌症，往往一發現就已是晚期。台灣就有醫生列出大腸癌5大徵兆，提醒市民一旦出現這些症狀，便應盡快就醫及接受檢查。

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癌症殺手｜大腸癌5大警號

台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓近日在YouTube頻道「早安健康」影片中盤點大腸癌5大警訊，提醒市民一旦出現以下症狀，就有可能代表體內出現腫瘤，應盡快求醫、照大腸鏡檢查。

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首先，當發覺自己排便出血，或者在沒有特別減重的狀態下半年內變輕5至8公斤，便代表腸道內可能有腫瘤正在醞釀中。

她接著提到，排便習慣改變亦有可能與大腸癌有關。如果本來排便順暢，卻突然開始腹瀉，並且帶有血水，一般來說有可能是出現息肉或腫瘤；反之，如果本來容易腹瀉，便秘卻突然變得嚴重，則可能代表有腫瘤悄悄長大，導致腸道塞住，繼而引起便秘。

另外，有些病人會出現「裡急後重」的感覺，對此鍾雲霓就解釋，這很可能是因為腫瘤已經大到把腸道堵住，導致出現明明想排便，卻「大不出來」的窘境。她續指，如果發現大便從某個時間點開始變得越來越細，亦有可能是腸道內有異物堵住所致，造成糞便只剩一半通道可過。

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癌症殺手｜「息肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有6種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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癌症殺手｜大腸癌初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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癌症殺手｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

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