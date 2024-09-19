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董之英學界足球｜職員遲報名遭DQ致失兩年精英賽資格　校方冀獲酌情處理

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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校方稱今屆缺席賽事，等於令該校足球學生在全港學界精英足球禁賽兩年。（學校網頁圖片）

有「足球名校」之稱的仁濟醫院董之英紀念中學已連續17年於沙田及西貢區甲組足球賽奪冠，及6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍，但今屆賽事因教職員疏忽而較截止日期遲了1日才報名，其逾期申請亦遭拒，意味該校或連續兩個學年失去學界精英賽參賽資格。校方現正等候主辦單位審批上訴申請，冀獲酌情處理，今將舉行「足球學生及家長心聲分享會」記者會交代事件。

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董之英紀念中學過去曾出產歐陽耀冲、李毅凱及潘沛軒等多名港腳。校方昨表示，因該校教職員疏忽，導致在截止日期後的一天、即9月3日才提交參賽申請表格，並於上周五（13日）收到香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會通知，拒絕接納該校的逾期報名申請。

校方續表示，若該校在本屆缺席，該校球隊需要從甲組第二組別比賽開始重新打上甲組第一組別，等於要求該校足球學生被禁參加全港學界精英足球比賽兩年，「讓他們辛苦訓練的每一滴汗水都變得毫無意義」，更形容「無辜的足球學生卻要被迫經歷此等痛苦與失望，實在令人痛心。」

校方已向提出酌情處理該校參賽申請，並將於今午舉辦記者會，向該校足球學生及其家長致歉，該校校監、校董、校長、校隊成員及家長均將出席。

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