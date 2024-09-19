狂野港姐丨廖慧儀水著浸Spa超吸睛　Jessic扮美人魚晒弗爆曲線【多圖】

▲ 廖慧儀扮美人魚晒弗爆曲線！

2020年落選港姐、有「狂野港姐」之稱的廖慧儀近年參與不少綜藝節目，除近日播映的《港女野人奇異記》外，下周一（23日）起播映、一共十五集的全新旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》也有廖慧儀的份兒。

廖慧儀化身美人魚潛水

新一輯《吃貨》系列除繼續有彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴，還有同為前港姐的梁超怡及廖慧儀（Jessica）加入「吃貨」行列。

五位女主持與幕後團隊食「好西」外，還有不少驚艷場面，其中向來是「瑜伽達人」的廖慧儀，除了扮演美人魚在打卡Café玩潛水時靚爆鏡，另外在水底頌缽治療時還展現了超驚人健美身段，食極唔肥令人相當羨慕。

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梁超怡挑戰邊玩索道邊食牛角包

談到相關演出，Jessica笑言原來是導演即興要求，並笑謂效果唯美全靠幕後工作人員全力協助，令人更為期待節目出街效果。

談到拍攝難忘事，梁凱晴則笑言自己因猜輸包剪揼，錯失與靚仔機師同坐直昇機觀光暢遊珠海良機，並笑言：「我喺下面好慘，有得睇冇得玩！」

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而有幸與靚仔機師同遊珠海的Jessica和超怡，則齊齊以絕招冧掂機師延長飛行時間，問到在節目中為食樣盡出會否擔心影響女神包袱，梁超怡笑言曾挑戰在珠海邊玩索道、邊吃牛角包，並謂不怕表情管理失守。

她說：「我冇理個樣，我不嬲都冇乜女神包袱，只係記得嗰吓仲要係自己拎住鏡頭自拍，兩隻手都好忙。」

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