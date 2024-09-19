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十一國慶｜運輸署辦巴士巡遊展覽　60年代「長牛」等古董巴10.19港島亮相

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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60年代末引入的九巴「長牛」料是參與巡遊的最古老巴士。（九巴提供）

為慶祝國慶75周年，運輸署今日（19日）宣布，將聯同城巴、九巴及嶼巴，在10月19至22日舉辦巴士巡遊暨展覽，分別有8輛及10輛巴士參與。市民明日（20日）上午11時起，可透過Cityline購票通登記索取免費入場券，申請者更可獲1張紀念門票，名額先到先得。

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「慶祝中華人民共和國成立75周年-巴士巡遊暨展覽」將在一個月後舉行，主題為「巴士往昔 拾一回憶」，巡遊會在10月19日早上約10時展開，3間巴士公司派出的不同類型具紀念價值巴士，包括綽號「長牛」的九巴丹拿E型、城巴「大食鬼」、嶼巴「亞歷山大丹尼士ADL E400」等，將由維園出發並沿經香港島北岸前往中環碼頭，全程約20至30分鐘。市民可在銅鑼灣崇光百貨、中央圖書館、中環碼頭等沿途觀賞。

展覽則會在同日下午起，一連4日在維園舉行，展出多部現役及退役巴士，包括新能源巴士、車長制服、懷舊車票等，讓公眾拍照和參觀。

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運輸署助理署長（巴士及鐵路）謝善怡指，巴士是市民最常用公共交通工具之一，政府是首次在國慶活動期間舉辦巴士巡遊暨展覽，市民可一次過觀賞珍貴巴士及展覽，回顧專營巴士在香港的發展，機會難得、意義重大。運輸署會在未來1個月，會透過不同平台、節目、社交媒體等，分享巴士發展及活動詳情。

「長牛」用約兩個月修復

九巴「長牛」料是參與巡遊的最古老巴士，九巴沙田廠維修組高級科文龔儉鋒稱，為﻿配合政府發展衞星城市及紅磡海底隧道通車，九巴在60年代末引入「長牛」，載客量高達117人，1991年退役。而是次修復全靠熱誠在空閒時間進行，遇到的最大困難是尋找零件，包括車身標誌、配色等，前後用了約兩個月時間把其回復至當年模樣95%。

他形容有這麼古舊的巴士在街上行走，是絕無僅有，感到十分開心，希望勾起市民的回憶；並說盼古董巴士未來仍能「行得走得」甚至載客，以吸引遊客，令歷史活起來。

九巴沙田廠維修組高級維修技工葉沼淦則稱，現時巴士標語一般使用貼紙，但昔日會使用紙板再油上字句，故修復時特意製造有凸字感覺的貼紙，更原汁原味。他將在巡遊負責駕駛「長牛」，形容感覺最不同是現時巴士電腦化，但古董巴士屬半自動波，要根據路況不斷轉波。

憑「大食鬼」車票曾可獲早餐

城巴在90年代初引入的「大食鬼」，曾是「早餐巴士」的成員之一，市民憑票即可索取報紙及早餐。參與復修的城巴廠房主管李良友形容，由1991年出廠到退疫都看着該批車，故心情十分激動，但由於巴士退役後閒置多年，曾用作貨倉等用途，座椅、設備亦被全部拆除，狀態非常惡劣，團隊用了兩年盡力還原，包括重新訂造經典仿絲絨座椅套。

他稱「大食鬼」現時靈活自如、狀態更勝當年，冷氣系統強勁，機件運行正常，與一般載客巴士無異，只要運輸署批准，有信心可載客巡遊。

嶼巴高級車務督察何玉興就提到，已為ADL E400及MAN車重新噴漆，兩部車均會參加是次巡遊。

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記者：梁薾心

巴士 城巴 九巴 香港 國慶 展覽 運輸 交通

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