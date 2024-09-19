家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使

▲ 有港媽呻女兒大學畢業回流香港，月入1.8萬拒交家用，稱「份糧唔夠使」。

【家用問題/家用公價/俾幾多家用/俾唔俾家用/拒絕俾家用/仔女唔俾家用】除了婆媳糾紛外，「俾唔俾家用、俾幾多家用」也是另一個令人「極頭痕」的家事問題。一名港媽在網上發文大呻，女兒回流香港工作，因而需要租住一個更大的地方，但是女兒卻表明「冇諗住俾家用」，令到快要退休的港媽陷入兩難局面，於是希望求教網友如何處理方為上策。

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家用問題｜女兒月薪1.8萬拒俾家用

日前，港媽在網上討論區發文表示，自己是一名單親媽媽，出年便要退休，而自己一直在香港租屋住。她透露，在外國的女兒剛剛大學畢業，最近回港工作，為此港媽特意租住一個更大的單位與對方同住。

由於生活成本相應增加，所以港媽亦希望女兒可以給予家用，但是對方卻不以為然，

佢話（月薪）18000都唔夠佢使，佢冇諗住俾家用，我都唔知點攪。

家用問題｜港媽明年退休表示憂心

由於港媽明年退休後沒有收入，但同時要支付家中的龐大開支，為此感到左右為難，希望得到網友們的一些意見，

請教各位應該問囡囡取家用嗎？ 好想知各位父母喺呢方面嘅經驗？求賜教！

家用公價｜調查指每月家用平均呢個數 「家用計算表」同住子女起碼付6000元？

家用問題｜網友指要睇自己經濟能力

大部網友認為港媽態度一定要「企硬」，否則後果堪虞，「一開始唔比家用，就算以後人工高，難再比你，因你開壞左果頭。到你無錢時，無人可憐你。」、「你現在不講清楚，將來更麻煩，你不用怕傷感情，她趕都唔走」。

不過，亦有人指出家用不是必須的，「我就覺得冇話應唔應該嘅！反而要視乎你自己嘅經濟能力去考量先呀！你自己搵夠曬你退休之後用嘅話，咪當錫吓個女囉！唔夠嘅話，咪搵你女商量吓囉！」；但有網友表示港媽明年退休但又要租樓住，經濟情況根本不樂觀，「除非你本身大把cash！」

家用問題｜網友獻計：將「家用」個名改一改

不少網友獻計，指出港媽可以換個表達方法令女兒更容易接受，「你話暫時唔駛你俾家用，你只係出返你嘅洗費就得，即係水電煤屋租一人一半」、「一定要佢比家用，同佢講：「現在出面租個床位都要$5000，仲未計水電煤，最少比$6000」。

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家用問題｜子女給家用中位數6000

根據永明金融於2019年一項調查指出，約67%受訪的退休父母及73%的在職子女認為，給予「家用」是「天經地義」，不少人也認為照顧父母是子女的責任。而子女給家用的中位數約6,000元，所以如果你給的家用多過6,000元已算多。

調查又指出，退休父母每月所需支出與每月退休收入約有3,000元的差距，子女給家用是退休父母的主要收入來源，佔總金額49%。另約有98%退休父母受訪稱有收過家用，約73%表示每月都有家用收。

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