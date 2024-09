武替道｜梁冠堯梁冠舜影圈打拼10年以光影自白　伍允龍向龍虎武師致敬

▲ 伍允龍參演梁冠堯與梁冠舜執導電影《武替道》。

港產片近年似乎銳意復興曾盛極一時的動作片,繼《九龍城寨之圍城》後,由兄弟檔新導演梁冠堯(Albert)、梁冠舜(Herbert)執導,久違幕前多年的董瑋,加上《城寨》人馬伍允龍(Philip)和劉俊謙等人主演的港產動作片《武替道》,以龍虎武師為主題。

梁冠堯(Albert)、梁冠舜(Herbert)跟電影圈早有淵源,大學時期他們分別修讀工程和電影,Albert完成工程學系後自覺志不在此,於是跟弟弟Herbert一同修讀電影。2004年至2005年,兩人先後從加拿大返港。回港後一年,兩人得悉驕陽電影正徵求一對深諳功夫的「孖仔」,湊巧他們在電影公司有相熟人脈,得到試鏡機會,最後有機會於動作電影《雙子神偷》中飾演「銅頭」和「鐵頭」一角。

武替道丨劉俊謙難忘與董瑋6層樓高拍跳樓戲 Dee哥寶刀未老展現專業精神

▲ 由兄弟檔新導演梁冠堯(Albert)、梁冠舜(Herbert)執導的港產動作電影《武替道》。(攝:王茵芸)

武替道|武師造就港產動作片

兩人本以為已順利於電影圈入行,但拍畢《雙子神偷》後,就再未有收到電影角色的邀請,兩人陷入失落且掙扎的時期。無奈之下,兩人只好以其他正職維持生計。10年後,兩兄弟深感仍熱衷於電影,於是四處打聽入行的方法。2016年,錢家樂成立武師公會,兄弟二人決心拋開以往電影圈的經歷,開始武師工作。年屆30歲的他們,深知武師工作不可能長久做下去,因而轉向電影導演崗位發展。

《武替道》早於2013年由兩兄弟開始創作,多年來先後3次參與「首部劇情電影計劃」。機緣巧合下,他們覓得電影《燈火闌珊》導演曾憲寧重寫劇本,完成最終版本。過去為以武師作為題材的電影並不多,Herbert直言武師代表了香港動作電影的高峰時期,並令到全世界認識香港文化︰「只要提起動作電影就會諗起香港。」他認為如果不以「武師」作為電影題材,會令他感到相當可惜。

對於首次執導電影,Albert認為極具挑戰性︰「要在19日內以首部劇情電影計劃的資源完成這部作品,而且其中13日都是拍攝動作場口,監製亦提醒我每日的拍攝進度不能『爆鐘』。」因此《武替道》的前期準備工作都需要做得精準到位。

▲ 導演藉着自身作為武師的經歷,讓觀眾透過《武替道》了解武師的辛酸。(攝:王茵芸)

武替道|帶出武師辛酸故事

伍允龍的父親與兄弟兩人的父親同為師兄弟,而兄弟二人當武師期間,亦有跟時任電影動作導演的伍允龍合作,自此就建立了良好關係。伍允龍憶述參演《武替道》源於一次生日聚會。「Albert跟我提起正籌備拍攝《武替道》,加上《九龍城寨》的其中一位投資者Angus Chan同為《武替道》的製作人,種種原因都令我決心一定會參演。」



武師出身的伍允龍認為各地的動作電影皆發源於香港。「如果沒有80、90年代的香港動作片,之後就不會有《拳霸》、《殺神John Wick》等這類不同國家的動作電影。」但他慨歎目前外國的武師甚至動作片行業,都比香港發展得蓬勃,他對此大感可惜,希望藉着兩位導演以自身作為武師經歷,讓觀眾了解武師的辛酸故事。

武替道|董瑋出山接演

《武替道》的一大亮點當然是闊別影壇多年的董瑋(Dee哥)出山主演。

Albert認為《武替道》始終是一部以武師行業作為題材的電影,理應以具武師經驗的演員擔綱,稱:「他們擔任武師多年,一定有自身想分享的故事,透過在電影中加入武師的心路歷程,整個故事會變得更為肉緊。」

▲ 闊別影壇多年的董瑋出山主演《武替道》。

Albert透露他們會到尖東星光大道一間咖啡店構思劇本,有次留意到咖啡店外擺放着設於星光大道中心的李小龍銅像,但如今卻被置於一旁,予人一種不再重要的感覺。兩人坦言︰「始終李小龍令香港動作電影變得知名。」因此深思現時香港有誰曾跟李小龍同框出現過,便即時想起董瑋參演《龍爭虎鬥》中「Don' t look at my finger」的經典對白,認為若戲中有Dee哥望着李小龍銅像一幕,對武師題材的電影帶有一份深厚的意思。

初時兩人並不認識董瑋,第一次見面是在一場婚禮上,之後兩人請求武指江道海幫忙聯絡,最終得到董瑋答應出演,兩人對此非常感恩︰「好多謝海哥幫忙穿針引線,今次拍攝對Dee哥都頗大挑戰,因為在拍攝過程中,他多多少少需要讓觀眾見到他的內心世界。」因此兩人非常感恩對方願意相隔多年出山接拍此片。

▲ Philip難忘跟董瑋幕前合作《武替道》。(攝:王茵芸)

動作演員拼搏精神

伍允龍繼《九龍城寨之圍城》後再與劉俊謙合作新戲,他形容大家好似同朋友開工一樣開心。「始終進入新劇組見到熟人,感覺會較為舒服,不需太花時間去適應磨合。」他笑言今次不需對打,合作既順利又愉快。但令Philip在拍攝《武替道》最為難忘的是跟相識近20年的董瑋再度幕前相遇。

Philip當武師時已跟對方合作,更尊稱Dee哥為董師傅,並形容他跟戲中角色一樣路見不平且有義氣。「以往跟董師傅合作,我都負責幕後指導的崗位,而今次可以跟他一同於幕前演出,開工初時曾有所疑慮,因為不知道董師傅的戲劇反應,但我跟他本來已熟絡,董師傅在行內是我數一數二敬重的前輩,他非常熱愛武師和電影行業,顧及後輩之餘,在片場的工作亦非常專業。」因此Philip認為今次在《武替道》中跟董師傅合作的感覺既舒服又特別。

導演二人又分享電影命名為《武替道》的原因︰「武即是武師,替即是替身,是一種對這個行業的尊重,而道則是一種精神。」Albert總結,「武替道」3字加起來就是作為龍虎武師,動作演員的拼搏精神,不輕言放棄的意思。

▲ 劉俊謙在《武替道》中不乏動作場口。

兩人多年來在電影圈浮浮沉沉,對《武替道》別有一番感受。Albert希望藉着《武替道》勸勉觀眾︰「年輕時我們都好計算每個機會,但我們未必會知道會帶來甚麼,而且每次機會都來之不易,所以不要放棄每個機會。」

Herbert就以自身經歷勉勵觀眾不要害怕重新開始︰「當年拍過一部戲後,就再無人搵我們拍戲,想再次入行,我們需要捨棄以往的經驗,但重點在於我們對理想的熱衷程度。」兩人透露拍畢《武替道》後,都正籌備下一部動作電影的劇本,並直言希望能夠再與Philip合作。

▲ Philip在《武替道》中飾演動作巨星「威哥」。

