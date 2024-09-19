心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】

【心肌梗塞／心臟病／三高／肥胖／護心】心臟是維持生命的重要器官之一，一旦心跳發生異常，後果可大可小。台灣心臟科名醫曾在工作期間心肌梗塞發作，平日叮囑病人要留意身體變化，但當時他卻小看了自身的症狀，更差點喪命。他後來吸取這次病發經歷的教訓，一改以往不良的飲食習慣。另有醫生指出，不少人胸口不適時常做２大動作，其實反而會加速病情惡化，增加猝死危機。

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心肌梗塞｜名醫小看身體異狀 心梗仍做手術

台灣心臟外科醫生袁明琦曾在當地節目《名醫時間》上分享，自己今年3月心肌梗塞發作的驚險過程，指自己作為心臟科醫生亦有成為病人的一天。事發於今年3月，袁明琦醫生在工作期間突然感到胸口被用力抓住，如同「被兩塊石頭壓著」，曾幾次搥胸口欲紓緩不適，症狀不但沒有緩解，還開始冒冷汗。當時他還以為自己只是胃痛而已，還自我安慰是吃太多胃酸倒流，隨後到廁所催吐、吃胃藥，甚至冬天寒流來襲時竟開窗緩解。

當時他以為症狀暫時緩解，翌日繼續工作，甚至安排幫病人開刀做手術。但袁明琦覺得自己身體有異，故請同事幫他做心電圖檢查，發現他有嚴重的心肌梗塞。得悉自己「中大獎」後，袁明琦自行開車回家拿健保卡等文件，準備之後入院做治療。他笑言當時還沒有意識到嚴重性，回到醫院後被同事責罵「趕快回你的醫院！」，然後立刻將他送進手術室準備開刀做「通波仔」手術。

心肌梗塞｜病發後痛改前非 改善「三高」＋準時服藥

事後袁明琦才意識病情嚴重，亦表示感覺到「醫師也是凡人」，笑言應驗醫學界的寓言：自己是甚麼科的醫生就會得甚麼科的病。而身為心臟科醫生的他，亦同樣是「三高」患者。他過往不好好吃藥，不吃蔬菜、不吃魚，最愛吃肥牛、牛扒等。手術後終於覺醒，他決心改變生活習慣，如開始吃魚、吃蔬菜、少吃肉，並遵從醫囑服藥，也變成最乖的病人。

心肌梗塞｜名醫教１招自救

袁明琦近日在《醫師好辣》節目中再次分享自己心肌梗塞的經歷，指病發時最重要是保持冷靜，他建議採用「Mona治療法」自救。他解釋，當病人心情越緊張，血管就會收縮，更加難以讓供氧的血液通過。故此，他建議病人要放鬆，可透過深呼吸促進血流和放鬆血管，但強調一旦發現心臟有異常，最好就是立刻求救，因為一旦病發就很容易會昏迷。而為何心肌梗塞當下沒有立刻昏倒，他補充很大原因是因為心臟還有其他供氧的血管，能夠在短時間內可以「支援」一下， 變相延長患者求救的時間。

心肌梗塞｜急診醫生警告勿做２件事 恐加速病情惡化

台灣急診科醫生林忠慶亦在同一節目中解釋心肌梗塞的病發時的症狀，指人體心臟有3條血管供氧，當血管被堵塞形成心肌梗塞的情況，心臟會因缺氧而導致損傷，嚴重可導致心律不正、心臟停止，甚至猝死。他表示，一般心肌梗塞的患者會在病發前感到胸悶、心悸、喘氣等先兆，情緒緊張大力呼吸亦會增加心臟的耗氧量，導致心肌梗塞情況惡化。

故此，他建議病發時可第一時間自救的方法就是 保持平躺或半坐臥的姿勢 ，減少心臟耗氧量。有些人會因為胸悶而 大力搥胸或大力咳嗽 ，用錯力反而會導致氣胸或主動脈血管破裂等。他補充，大力咳嗽對於某些心律不正的情況有緩解作用，否則在心肌梗塞發作之時，咳嗽時完全沒有幫助的。

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心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

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