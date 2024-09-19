中文格式︱粉嶺華明邨告示惹爭議　Ben Sir親解直行中文書寫正確法

▲ Ben Sir親自講解中文直行書寫的正確格式。

【中文/中文書寫/格式/Ben Sir/歐陽偉豪】中文博大精深，書寫的方向都有特定的規範。日前的中秋節，粉嶺華明邨貼出了警告標語，標語以直行中文格式刊登，內容是「嚴禁煲蠟及燃放孔明燈」，但很多人看後不解，因為屋邨管理處將方向搞錯成從左至右，變成「燃放孔明燈嚴禁煲蠟及」，有網民拍下照片，並上載到群組，引起熱烈討論，有人覺得問題不大，亦有人覺得港人中文水平每況愈下。究竟直行中文書寫正確方向是怎樣，TOPick請來前中大中文系講師Ben Sir親解。

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有網民在「北區靠北」fb群組貼上一張照片及寫上：「啱啱喺華明睇到呢個告示月『嚴禁煲蠟及燃放孔明燈』竟搞成『燃放孔明燈嚴禁煲蠟及』，因為自古以來，中文都是從上至下及從右至左，依家屋邨管理處竟然搞錯成從左至右，仲要擺出嚟示眾！點解屋邨管理處嘅中文水平會咁差？」

▲ 粉嶺華明邨在中秋節貼出的告示！（「北區靠北」fb圖片）

中文格式︱帖文引起熱烈討論

帖文引起網友熱烈討論，有網民留言指樓主「是否你的問題？大部份人都睇得明…」、有網民就反駁「睇得明嘅，只係唔同佢計，咁個格式事實係錯，而家啲中國語文水平事實係每況愈下！」、「睇黎好多人完全唔知中文直寫應該由右至左，甚至可能連見都未見過。」有人就斥樓主小題大造「其實無咩問題又無錯別字，小題大做。」、「明就算啦，唔好咁執著！」

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中文格式︱Ben Sir：中文直行書寫傳統必定由右至左

對於直行中文書寫的正確方向，TOPick請來前中大中文系講師Ben Sir（歐陽偉豪）親自拆解，他並附上多張圖片例子，並拆解橫行中文書寫方向，Ben Sir指:

中文直行書寫傳統必定由右至左，這傳統流傳到現代電腦的直行格式也是由右至左，即讀者正在閲讀的方向。另一例子是畢業證書，因爲是嚴肅的正式文件，中文都以直行由右至左來書寫的。

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中文格式︱Ben Sir：中文橫行書寫左右均可

Ben Sir續指中文橫行書寫時，左右或右左都可以，現代是由左至右，不舉例；舊時代是右至左，如圖片的交通標志和街道牌也保留了由右至左的橫寫特點。回到屋邨的告示牌，如果堅持直行書寫，就必定由右至左；否則，就簡單一點，以電腦的預設方式，即由左到右的橫行書寫就可以了。

Ben Sir小資料

歐陽偉豪(Ben sir)，前香港中文大學中國語言及文學系高級講師。教學經驗超過30年，擁有香港科技大學語言學哲學博士學位，曾主持《學是學非》、《最緊要正字》、《Ben Sir研究院》等節目，以及多本著作，包括《廣東話要我 1,2》、

《5**作文 ── 角度層次、意念推展》等。

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