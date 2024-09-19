  • 33°C
香港時間：2024919日 (四) 15:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中文格式︱粉嶺華明邨告示惹爭議　Ben Sir親解直行中文書寫正確法

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Ben Sir親自講解中文直行書寫的正確格式。

【中文/中文書寫/格式/Ben Sir/歐陽偉豪】中文博大精深，書寫的方向都有特定的規範。日前的中秋節，粉嶺華明邨貼出了警告標語，標語以直行中文格式刊登，內容是「嚴禁煲蠟及燃放孔明燈」，但很多人看後不解，因為屋邨管理處將方向搞錯成從左至右，變成「燃放孔明燈嚴禁煲蠟及」，有網民拍下照片，並上載到群組，引起熱烈討論，有人覺得問題不大，亦有人覺得港人中文水平每況愈下。究竟直行中文書寫正確方向是怎樣，TOPick請來前中大中文系講師Ben Sir親解。

最新影片:

TOPick一分鐘
洗衫貼士｜校服白恤衫發黃點算好？　實測3招低成本方法KO污漬

有網民在「北區靠北」fb群組貼上一張照片及寫上：「啱啱喺華明睇到呢個告示月『嚴禁煲蠟及燃放孔明燈』竟搞成『燃放孔明燈嚴禁煲蠟及』，因為自古以來，中文都是從上至下及從右至左，依家屋邨管理處竟然搞錯成從左至右，仲要擺出嚟示眾！點解屋邨管理處嘅中文水平會咁差？」

粉嶺華明邨在中秋節貼出的告示！（「北區靠北」fb圖片）

中文格式︱帖文引起熱烈討論

帖文引起網友熱烈討論，有網民留言指樓主「是否你的問題？大部份人都睇得明…」、有網民就反駁「睇得明嘅，只係唔同佢計，咁個格式事實係錯，而家啲中國語文水平事實係每況愈下！」、「睇黎好多人完全唔知中文直寫應該由右至左，甚至可能連見都未見過。」有人就斥樓主小題大造「其實無咩問題又無錯別字，小題大做。」、「明就算啦，唔好咁執著！」

點擊圖片放大
+6
+5

中文格式︱Ben Sir：中文直行書寫傳統必定由右至左

對於直行中文書寫的正確方向，TOPick請來前中大中文系講師Ben Sir（歐陽偉豪）親自拆解，他並附上多張圖片例子，並拆解橫行中文書寫方向，Ben Sir指:

中文直行書寫傳統必定由右至左，這傳統流傳到現代電腦的直行格式也是由右至左，即讀者正在閲讀的方向。另一例子是畢業證書，因爲是嚴肅的正式文件，中文都以直行由右至左來書寫的。

點擊圖片放大
+4
+3

中文格式︱Ben Sir：中文橫行書寫左右均可

Ben Sir續指中文橫行書寫時，左右或右左都可以，現代是由左至右，不舉例；舊時代是右至左，如圖片的交通標志和街道牌也保留了由右至左的橫寫特點。回到屋邨的告示牌，如果堅持直行書寫，就必定由右至左；否則，就簡單一點，以電腦的預設方式，即由左到右的橫行書寫就可以了。

Ben Sir小資料

歐陽偉豪(Ben sir)，前香港中文大學中國語言及文學系高級講師。教學經驗超過30年，擁有香港科技大學語言學哲學博士學位，曾主持《學是學非》、《最緊要正字》、《Ben Sir研究院》等節目，以及多本著作，包括《廣東話要我 1,2》、
《5**作文 ── 角度層次、意念推展》等。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
17:00 2024/09/14
元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚
13:45 2024/06/17
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚
精神健康︱Ben Sir x 3位港大尖子生開Live「教學生開學」 分享讀書減壓妙法
17:47 2024/09/09
精神健康︱Ben Sir x 3位港大尖子生開Live「教學生開學」 分享讀書減壓妙法

你可能感興趣

元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
17:00 2024/09/14
元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚
13:45 2024/06/17
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚
精神健康︱Ben Sir x 3位港大尖子生開Live「教學生開學」 分享讀書減壓妙法
17:47 2024/09/09
精神健康︱Ben Sir x 3位港大尖子生開Live「教學生開學」 分享讀書減壓妙法
Ben Sir 網絡熱話 學是學非 華明邨 哲學 語言學 粉嶺 香港中文大學 中秋節

最高瀏覽

日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業