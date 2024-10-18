暗瘡｜30歲男子亂擠暗瘡染惡菌入ICU搶救　醫生拆解臉上「危險三角區」勿亂擠：恐致命

▲ 醫生拆解臉上「危險三角區」勿亂擠。

【暗瘡／青春痘／皮膚病】內地一名男子發現屁股生暗瘡，以為「熱氣」隨手擠破，未料幾日後卻因嚴重細菌感染高燒不退，需緊急送院搶救。醫生指出，這類暗瘡其實是「癤」或「癤腫」，恐引發嚴重後果，切勿亂擠。

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綜合內媒及《新浪科技》報道，河南鄭州一名30歲男子擠破屁股暗瘡後，不久便因持續高燒不退、嚴重細菌感染，導致壞死性筋膜炎急送入ICU搶救。鄭洲人民醫院皮膚科副主任醫生李天舉解釋指，壞死性筋膜炎屬深層軟組織感染，可迅速誘發筋膜及皮下組織廣泛壞死，繼而引發全身嚴重中毒症狀，雖然發病率較低，但由於該病早期症狀較難發現且進程較快，死亡率可高達15%至29%，因此不容忽視。

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暗瘡成因｜亂擠暗瘡恐誘嚴重感染

李醫生強調，不少人對於暗瘡認為只簡單歸類為「熱氣」，但其實亦有可能是「癤」或「癤腫」，屬毛囊及毛囊周圍的細菌感染，除了出現於身體其他地方外，假如出現於面部時，由於面部皮下淋巴管及血管網與顱內血管相通，假如出現黃白色膿頭後用手擠壓，有可能會導致細菌擴散，經由破口侵入到血管，引發顱內感染，導致面部腫脹、畏寒、高熱、頭痛、嘔吐，甚至死亡，因此絕對不容忽視，建議大眾發現皮膚出現異常時，應及求醫，依招醫生指示進行治療，避免引發嚴重感染。

暗瘡問題｜醫生拆解「危險三角區」

湖南省兒童醫院神經內科主任醫生陳波曾解釋，「危險三角區」是指由臉部兩側嘴角至鼻根部之間組成的一個三角區域。這區域的顏面部淺靜脈，包括「面前靜脈」及「淺顳動脈」與顱內海綿竇相連。當這地區發生炎症時，細菌很易逆流至眼上靜脈，引致併發症，通常可出現眼瞼水腫，或結喉瘀血，眼球前突，外展受限，上瞼下垂甚至視力障礙等症狀。

炎症還可向眼部及周圍組織擴散，全身可出現寒戰、發熱、頭痛等，病情嚴重者，甚至可發生敗血症，毒血症，還有可能進入到顱內的靜脈竇，造成嚴重的海綿竇血栓靜脈炎或者嚴重的腦膿腫，危及生命。

而本港皮膚科專科醫生馮偉傑曾受訪表示，「危險三角區」之間血管相連，如傷口受細菌感染，例如金黃葡萄球菌，皮膚組織不但會受到破壞形成「爛肉」，細菌更可以「上腦」。他提醒，不應用手或黑頭貼等方法處理黑頭粉刺，「手太髒容易導致發炎，洗臉保持臉部清潔已有幫助。」他表示，如果想毛孔縮小，可使用酵素洗面粉和有茶樹油成分的產品，減少油脂分泌，「如果仍沒有改善可求醫，醫生可能會處方藥膏，抗菌收油脂。」

暗瘡問題｜成年人生暗瘡3大誘發因素

暗瘡影響外觀，不少人都會嘗試擠暗瘡、到美容院進行針清等護理，或嘗試用坊間暗瘡產品以預防及消除暗瘡。皮膚科專科醫生陳湧曾指出，暗瘡誘發因素良多，除了青春期生暗瘡，一般成年人因荷爾蒙變化、化妝護理習慣、飲食問題等，同樣會誘發暗瘡生長：

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暗瘡問題｜4大正確護膚程序

想要解決暗瘡煩擾，醫生亦分享了4大護膚程序，強調正確護膚程序極為重要，用錯產品及處理方法恐會令皮膚情況每下愈況，絕對不容忽視：

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