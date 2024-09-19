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膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降，醫生揭3大真正食物元兇。

【膽固醇／壞膽固醇／高膽固醇／飲食控制／雞蛋／心血管疾病】高膽固醇是不少都市人面對的問題。台灣一名男子壞膽固醇水平突急升，結果戒吃雞蛋3個月後，壞膽固醇有明顯下降。醫生指，飲食對膽固醇水平的影響因人而異，其中有3類食物更會導致膽固醇過高。

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膽固醇｜戒吃雞蛋3個月成功降膽固醇

台灣心臟內科醫生洪惠風在節目《小宇宙大爆發》上分享，有一名男患者平日壞膽固醇水平維持在70至80，惟某天身體檢查卻發現突然急升至100，於是前往求醫。

經醫生問診後發現，該名男患者最近每天吃1隻雞蛋，認為可以控制壞膽固醇水平。為了解吃雞蛋是否會導致膽固醇上升，洪醫生建議對方進行測試，在3個月内完全不吃蛋類，結果再次檢查壞膽固醇水平時，發現降至79。

膽固醇｜3類食物導致壞膽固醇上升

洪醫生指，吃雞蛋可能會令膽固醇過高，但是飲食對膽固醇水平的影響，效果因人而異。他指出，每個人體內的膽固醇80％是由身體自行合成，而20％來自食物。因此，有些人一天吃7隻雞蛋膽固醇都沒有影響，而有些人每天吃1隻雞蛋則可能導致膽固醇上升。

洪醫生表示，透過運動和飲食習慣控制膽固醇，大概只能降低5至10％，而有些人可降低至20％；但部分人服用藥物可以將壞膽固醇降低到40至50％。他又指出，若經常進食以下3類食物，容易導致壞膽固醇水平上升：

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他提醒，若想知道食物是否對膽固醇有影響，可以先檢查現有壞膽固醇數值，再堅持將常吃的食物吃用1至3個月，而過程中原有的飲食習慣和運動量維持不變，就能知道該食物是否對膽固醇產生影響。

更多相關報道：高膽固醇｜因擔心副作用拒服膽固醇藥　反令心腦血管病風險大增

膽固醇｜逾5成港人膽固醇高

實際上，膽固醇問題在本港亦頗為普遍。香港政府在2023年發布《2020-2022年度人口健康調查報告書（第二部）》，訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查結果發現，本港15至84歲人士中，血膽固醇過高或高膽固醇血症的人口佔51.9%，其中包括36.2%進行化驗前，不知道自己總膽固醇偏高，有15.7%則是自述經醫生診斷患有血膽固醇過高。

膽固醇｜11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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