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梁諾妍自揭曾情緒低落沉迷飲酒　Inez戒壞習慣改生活規律扭轉人生

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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梁諾妍表示到了80、90歲仍然會跑步。

洪永城（Tony）太太梁諾妍（Inez）上月入院做小術，事後要休養，不過一向好動，所以休息3星期已急不及待去做運動。她在個人社交平台上載街跑的照片，寫道：

休腳3個星期後
I’m (slowly) coming back!!!!!!!
醫生話康復進度十分理想好滾動🥹
但係要真正生返啲肉自然埋口要多個幾月😂
不過醫生話可以試跑，我聽到之後開心到癲咗
最緊要跑完沖乾淨，定時浸藥水
琴晚終於試腳30min，今朝又試
感覺十分好！傷口都冇問題
始終11月隻馬雖然唔會做時間，但係都想舒服完走
慢慢跑返個狀態～
跑步有伴真係好開心
見到friend 又開心
跑步時如果撞到我，不妨同我say個hi，互相鼓勵下大家😁😁😁
#runwithinez

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梁諾妍收入大減感迷惘

原來跑步對梁諾妍除了keep fit外，對其人生更另具意義。梁諾日前在抖音分享初入行辛酸，當年她由加拿大多倫多大學畢業回港不久便獲模特兒公司睇中，表示：「頭3年嘅模特兒生活呢，我自己係覺得幾好嘅。」

可是到2016年時，當時只24、25歲的梁諾妍收入漸減少，因為當時有來自韓國以至西方的模特兒來港搵食，由此競爭越來越大令工作量減，無奈稱：「工作少咗好多，收入真係好少。我好記得嗰陣時，我喺香港可能一個月得一個平面廣告，收得800蚊，一個月得800港紙嘅收入。好慘、好無助、迷惘。」

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愛上跑步改變人生

此時，結識一些損友，並經常一起去飲酒，稱：「可能飲得好醉呀，唔知自己做咩好呀。」幸她及早醒覺，於是改壞習慣並嘗試去跑步，結果逐漸找到人生目標，並考獲健身教練證書，又獲品牌贊助到海外跑馬拉松，慢慢工作量增加，後來更在網上創業經營營養補充品代理。此外，她因跑步結識到現在丈夫洪永城。

所以梁諾妍表示以前自己曾是個沒目標的人，生活習慣轉變後變得有規律，還表示就算到80、90歲仍會繼續跑步。

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