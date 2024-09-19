親子財商丨孩子應何時接觸金錢?　財商專家建議：兒童到呢個年齡就可以開始

▲ 家長讓小朋友從小開始接觸財商教育，建議在四至五歲開始，讓他們接觸金錢。

很多家長都有一個疑問，小朋友應該幾歲讓他們接觸金錢 ? 其實在生活上他們已經知道金錢的存在，但又不知道箇中的概念及用處。我們鼓勵家長讓小朋友從小開始接觸財商教育，建議在四至五歲開始，讓他們接觸金錢。

其實這個年齡段的孩子已經可以嘗試理解一些簡單的金錢概念，例如認識金錢和儲蓄金錢。當然隨着年齡的增長，就可以逐步引入更多關於金錢的主題，隨着孩子的認知能力和生活經驗，在他們成長階段中幫助他們建立健康的金錢觀，這也是價值觀教育的開始。

▲ 家長可讓小朋友理解一些簡單的金錢概念，例如認識金錢和儲蓄金錢，孩子逐漸成長，就可以逐步引入更多關於金錢的主題。

教導幼兒時，學習過程一定要有趣味，透過兒歌、話劇、講故事、各種生活化的小遊戲，讓小朋友從中學習看似深奧的金錢觀念。

我的學生年紀最小的是四歲，有沒有想過四歲的小朋友就可以開始理解錢是什麼？先從認識貨幣開始，讓他們了解不同面額的鈔票和硬幣，再教導他們基本的儲蓄觀念及儲蓄的重要性，只要給他們一個小工具，例如儲蓄罐，同時教家長一些儲錢的小技巧及如何在生活上培養孩子的儲蓄習慣，小朋友就可以開始踏出儲蓄的第一步了!

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