起底｜首8月網上巡查發現起底個案較前年減9成　因政見起底佔不足2%

▲ 個人資料私隱專員公署關注有僱主透過網上招聘平台刊登匿名招聘廣告。(曾耀輝攝)

《私隱條例》下打擊「起底」的條文實施至今近3年，私隱專員公署指，至8月底共處理3,234宗個案，並就363宗個案展開刑事調查，期內有37人被起訴、26人被定罪。公署今年首8月接獲起底相關的投訴及網上巡查發現的起底個案分別較前年同期減少36%及90%；而因政見糾紛起底的個案也減至不足2%。私隱專員鍾麗玲指，網上起底訊息減幅明顯，相信與公署持續執法及社會氣氛轉趨和平有關，而署方打擊起底的工作無影響市民言論自由等。

鍾麗玲指，打擊「起底」條文2021年10月生效至上月底，公署共接獲1,586宗起底相關的投訴，並經主動網上巡查發現1,648宗個案，並就363宗展開刑事調查，其中有88宗轉介予警方繼續跟進。公署亦共展開58次拘捕行動，包括3宗與警方的聯合行動，共有59人被捕、37人被起訴，及26人被定罪。

公署舉例有個案的被告在4個社交平台披露短暫交往的前女友的個人資料，包括相片、住址、私人及辦公室電話等，並在3個平台冒認事主開設帳戶，指歡迎其他人透過其住址找她，導致不少人聯絡事主意圖交友，最終被告被判監8個月；亦有個案指，被告向事主購買3隻小貓，因其中一隻出現健康問題向事主提出退款，但因金額未達成共識而出現糾紛，被告並在一設計平台公布含事主個人資料的貼文，包含照片、部分手提電話及曾居住的地區等，以及對事主作出負面評論，最終被判監禁2星期，緩刑3年並罰款500元。

署方另合共向46個網上平台發出2,032個停止披露通知，涉及33,494個起底信息，其中遵從率達96%，亦成功透過該通知移除249個用作起底的頻道。

署方今年首8個月，經網上巡查發現的 「起底」個案及接獲與「起底」相關的投訴分別有80宗及270宗，分別較較2022 年同期，即「起底」條文生效後首年跌90%及36%。而過去1年，因金錢糾紛或人際關係糾紛的個案最多，佔逾7成，而因政見起底的個案佔比不足2%，較2021至22年的14%大幅減少。

鍾麗玲稱，網絡上發現的起底訊息自 2021 年打擊起底條文生效後每年均有明顯減幅，相信這與公署持續不斷的執法、宣傳及教育工作及社會氣氛轉趨平和有關，又強調條文只是針對起底行為，事實可以證明公署打擊起底的工作無影響市民言論自由亦無影響網上平台在港合法營運，會繼續果斷執法打擊起底。

另外，香港記者協會早前表示，有數十名記者及其家人遭不同形式滋擾及恐嚇，包括有記者家人的僱主、工作機構或合作機構等收到匿名投訴電郵或信件，亦有群組公開記者容貌並帶威嚇信息。鍾麗玲稱，接獲1宗投訴，正處理中，不方便評論，若發現起底個案涉及刑事罪行，如驚嚇等，會轉交警方處理，呼籲任何人若懷疑私隱受侵犯或受起底，並能提供表面證據，可以聯絡公署，公署會嚴肅處理。

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