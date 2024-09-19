親子旅遊｜出遊行李箱勿用「3種顏色」　航空公司警告：易惹麻煩

▲ 歐洲最大廉航Ryanair近日警告旅客，出遊時行李箱最好勿用「3種顏色」，否則容易惹麻煩。

【親子旅遊/旅遊貼士/行李箱/行李箱顏色】不少人選購行李箱都會考慮材質、容量又或耐用度，但原來行李箱的顏色都非常重要，不然有機會惹上麻煩？近日有航空公司建議旅客盡量不要使用3種顏色的行李箱，避免旅行發生不必要的麻煩。

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旅遊貼士｜3種行李箱顏色易惹麻煩

據外媒《科克新聞》報道，歐洲第一大廉航Ryanair在近期一份聲明中表示，旅客若不想發生被拿錯行李箱的意外，建議不要使用黑色、灰色及海藍色的行李箱，並在把手及行李箱上綁上彩色或起眼的標籤、綁帶或絲帶，減低拿行李時發生混淆的情況。

另外，Ryanair也建議旅客將護照、駕照或身份證影印，並帶在身上，或用手機拍照儲存起來，也可透過電子郵件發送給自己，方便在緊急狀況、沒有網絡時出示。

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其實早前已有法國航空資深空姐分享，選購行李箱時可以鮮艷的顏色為主，若擔心會弄髒，可避免淺色及白色。她又指「硬殼行李箱」和「4輪行李箱」耐用性不高，因為硬穀行李箱在運送的過程中，容易因為其他行李的擠壓而破裂，4輪行李箱則是只要有其中一個輪子壞掉，便會影響移動效率，因此建議使用「軟殼」及「2輪」的行李箱。

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