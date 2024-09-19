Coldplay Hong Kong｜楊永杰籲推優惠留客過夜消費　提醒做好試場準備及人群疏導

▲ Coldplay明年4月來剛開騷。（Coldplay Fb圖片）

【Coldplay Hong Kong/ Coldplay 香港/ 亞洲巡迴演唱會/ coldplay.com/ coldplay asia/ 香港旅遊/ 酒店/ 個唱/ concert】英國樂隊Coldplay明年4月在啟德體育園開演唱會。九龍中立法會議員楊永杰形容是好的開始，「如果演唱會做得好的話，是可以起到示範作用，為其他國際知名歌手或樂團選擇香港作為巡迴演唱會的地點打了一支強心針，做好香港的演唱會經濟」。

楊永杰認為，Coldplay知名度媲美Taylor Swift，相信會吸引大批亞州歌迷來港欣賞偶像演出。政府要把握機會，與業界研究推出酒店、機票、餐飲及景點門票等套票優惠，吸引旅客留港過夜拉動消費，提高本地的經濟效益；同時與各界營造Coldplay主題氣氛。

他又提醒，政府與體育園營運商須在明年首季做好試場的準備，包括交通應變、購票系統、購物及餐飲配套等等，尤其是考慮演唱會結束後安排付費旅遊巴接送至接載觀眾往鑽石山站及紅磡站，分別借用觀塘綫、東鐵綫及過海巴士分流人群，做到迅速疏導觀眾離場，令歌迷「盡興而來、盡興而歸」。

姚柏良料吸引會展客消費更多

旅遊界立法會議員姚柏良表示，4月正值本港舉行會議展覽活動的高峰期，屆時舉行Coldplay演唱會可豐富本港的旅遊活動，為這批高增值的會展及商務客外出夜生活及消費，提供更大誘因，從而促進本港的經濟發展。他認為，本港背靠祖國13億人口的消費市場，對於外國表演者來說是一個龐大的機遇，隨著大型表演場地啟德體育園啟用，未來會有越來越多表演者來港開騷，對於推動盛事經濟將是一大助力。

新民黨立法會議員李梓敬亦建議旅行社、餐飲業界推出產品，吸引Coldplay 粉絲在香港盡情旅遊享受美食，甚至前往大灣區旅遊。

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