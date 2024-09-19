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加強監管｜何敬康促設專組跟進體育總會財務　引入體育仲裁機制

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 49 分鐘前

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何敬康就體育總會管治提建議。（何敬康Fb圖片）

新民黨立法會議員何敬康建議，港協及政府應如「雙親」合作管理體育總會，「一個在管治、選拔、上訴做監察，一個管理公帑運用。」又建議成立體育仲裁委員會，及考慮提升運動員資助待遇。

港協正檢討體育總會管治狀況與制定「機構管治手冊」，料月內公布。

何敬康今日召開記者會，提出多項建議。何指，不時有傳媒報道個別體育總會帳目混亂、選拔不公等負面消息，為確立對體育總會運作的監督工作，促特區政府主動定期檢視對體育總會的運作和恒常撥款。

促加強運動員生涯規劃

何又建議成立體育仲裁委員會，他指，總會、教練、運動員之間出現爭議，在全球體育界均有發生，目前香港各體育總會雖各有方法處理及解決爭議，卻因為欠缺第三方或中立的專業調解代表處理爭議，容易出現「各處鄉村各處例」的情況。他建議引入替代爭議解決方式（Alternative dispute resolution），致力讓涉及各體育總會和運動員的爭議雙方，在沒進行訴訟但無法達成共識的情況下，加入第三方的協助，啟動解決爭端的程序和方法。

另外，何敬康促加強運動員生涯規劃，鼓勵公私營機構為退役運動員提供工作出路，聘請退役運動員擔任各類合適工作。

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