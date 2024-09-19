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高官訪京｜陳茂波晤財政部部長　到訪理想汽車研發總部與李鐵會面

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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示陳茂波拜訪國家財政部，與部長藍佛安（右）會面。（政府新聞處圖片）

隨同行政長官到北京訪問的財政司司長陳茂波，今日下午拜會了國家財政部部長藍佛安。雙方亦就內地、香港和國際的經濟和金融情況、香港國際金融中心的發展、兩地金融市場的互聯互通，以及加強內地在港上市公司審計的監管合作等議題深入交流。財經事務及庫務局局長許正宇、財庫局常任秘書長（財經事務）甄美薇一同參與會面。

財司：理想汽車積極考慮在港進行部分重點科研項目

抵達北京後，陳茂波又到訪理想汽車的研發總部，並與負責人會面。政府稱，該企業已在香港上市，並在特區政府引進重點企業辦公室的牽引下，積極考慮在香港進行部分重點科研項目、設立財資管理中心和貿易結算中心，以及與香港的大學和科研機構展開科硏合作。

陳茂波與理想汽車執行董事兼首席財務官李鐵（右二）會面。（政府新聞處圖片）

陳茂波表示，香港在人工智能、新能源、新材料等方面都具備優勢，國際資金和研發人才匯聚，鼓勵該企業充分利用香港國際金融和創科雙中心的優勢，在港進行科硏合作和拓展國際市場，持續壯大業務。

陳茂波明日會繼續訪京行程，隨同行政長官出席「第27屆北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」。

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