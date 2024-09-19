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食用安全｜內地爆紅「蠟瓶糖」檢測揭不含蜂蠟　反含多種可致癌添加劑

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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【蠟瓶糖／糖果／加工食物／蜂蠟／致癌物質／色素／添加劑／食用安全】最近內地新興一種加工食物「蠟瓶糖」，這種糖果外殼由蜂蠟製成，包裹著糖漿，但和香口膠一樣不能吞下肚。然而近日有內地網民發現，產品包裝沒有標注生產商、成分、生產日期等資料，屬於「三無產品」；另有網民發現不少「蠟瓶糖」都不含蜂蠟，反而含有多種色素、添加劑，甚至有致癌物質，擔憂有食安問題。

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食用安全｜內地新興「蠟瓶糖」存食安憂慮

綜合內媒報道，最近內地流行一種新型糖果「蠟瓶糖」，外殼主要由蜂蠟製成，包裹著糖漿，外型、顏色和味道琳瑯滿目，但「蠟瓶糖」和香口膠一樣只能咀嚼而不能吞嚥下肚；而最近在多個社交媒體和直播平台上，都有網民拍片品嚐這種糖果，均指「嚼一嚼，吸一吸，再吐出來」的過程非常有趣，而且糖漿甜味容易讓人「上癮」，不少網民都表示這種糖果很容易讓人一個接一個地吃：

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有部份「蠟瓶糖」確實有標註成分，包括水、麥芽糖漿、白砂糖、食用香料、食用色素、食品級蜂蠟等，但據悉現時多個縣市大街小巷，乃至學校門口都有小販兜售無牌蠟瓶糖，而不少網購平台亦有上架無牌蠟瓶糖，甚至有人拍片教人製造「手工蠟瓶糖」，引起食安憂慮。

有內地網民從小販攤檔和網購平台搜羅多款蠟瓶糖，發現大部分聲稱「純手工製造」的蠟瓶糖實為「三無產品」，包裝上沒有註明生產商、具體成分、生產日期等資料，亦不見食品生產許可證號，質疑這些「三無產品」蠟瓶糖的安全性和衛生。另有網民亦發現，有部份蠟瓶糖產品不含蜂蠟，卻含有大量人工添加物如多種色素、山梨糖醇液、卡拉膠登，甚至含有致癌物質「多環芳香烴」，縱使產品包裝上有附上「不可吞嚥」的警語，不少網民仍擔心有毒物可能會在咀嚼期間被身體吸收，即使吐掉也未必安全。

同場加映：

食用安全｜台灣爆集體食物中毒致3死9人送院　婦人食自製「蝸牛小米糉」不治　親友守靈食相同食物出事

食用安全｜專家呼籲避免盲目跟風

美國普渡大學生物與食品工程博士雲無心受訪指出，雖然蜂蠟是常見的食品原料，但現時最大的問題是違法的「三無產品」充斥在全國多個地區。他表示，這些「三無產品」既沒有任何有關食品的基本資訊，也不見生產許可證，根本無法得知產品是否符合衛生準則、是否符合各項食用安全資料、原材料是否得到食品級要求。他呼籲當局應針對蠟瓶糖進行監管，避免不法商人製造有害產品牟取暴利。

中國農業大學食品學院教授范志紅提醒市民，切勿盲目跟風品嚐這種網紅食物，「蠟瓶糖」屬於新興食物，目前缺乏相關品質標準和調查數據，雖然難以具體指出會對健康構成甚麼影響，但食物當中的各種成分仍需作規範管理，故仍存在食安風險。

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