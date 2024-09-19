十七年命運週期丨廖子妤自稱大喊包　楊樂文靠尷尬製造搞笑氣氛

▲ 楊樂文笑言今次《十七年命運週期》令他過足戲癮。

ViuTV原創劇《十七年命運週期》將由下周一晚（9月23日）起播出。劇集講述眾人再次面對人生好運與厄運的週期交替時的抉擇，關於成長和療癒自身的故事。

被導演羅嘉駿（Steve）選為今次劇集的「喊擔當」廖子妤（Fish）笑言，自己就是個喊包，今次真是「搵啱人」。

Fish指，十分喜歡今次所飾演的角色：「因為佢有好多童年創傷，原生家庭對佢嘅影響好深。佢有一個咁嘅背景令到我更加容易投入同清楚點解佢會有咁嘅性格。可能佢望落去好似無咩情緒，但其實佢係好壓抑。」

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▲ 廖子妤坦言十分喜歡今次《十七年命運週期》的角色。

十七年命運週期丨Lokman過足戲癮

至於MIRROR隊長楊樂文（Lokman）表示，今次在劇中需要自製舞台開棟篤笑，笑言角色完全無搞笑天份：「好笑嘅位係我個人夠尷尬所以好笑。好彩現實中自己跳舞追夢嘅過程就幸運過角色少少。」

他並指這次合作班底都十分風趣，無聊時大家更會用不同方法去演繹已拍攝的戲份，過足戲癮。

▲ 楊樂文挑戰棟篤笑，靠尷尬製造搞笑氣氛。

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