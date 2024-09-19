  • 33°C
香港時間：2024919日 (四) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十七年命運週期丨廖子妤自稱大喊包　楊樂文靠尷尬製造搞笑氣氛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

楊樂文笑言今次《十七年命運週期》令他過足戲癮。

 ViuTV原創劇《十七年命運週期》將由下周一晚（9月23日）起播出。劇集講述眾人再次面對人生好運與厄運的週期交替時的抉擇，關於成長和療癒自身的故事。

被導演羅嘉駿（Steve）選為今次劇集的「喊擔當」廖子妤（Fish）笑言，自己就是個喊包，今次真是「搵啱人」。

Fish指，十分喜歡今次所飾演的角色：「因為佢有好多童年創傷，原生家庭對佢嘅影響好深。佢有一個咁嘅背景令到我更加容易投入同清楚點解佢會有咁嘅性格。可能佢望落去好似無咩情緒，但其實佢係好壓抑。」

12怪盜｜MIRROR成軍5年首部電影各懷絕技　姜濤因1事惹隊長不滿？【有片】

廖子妤坦言十分喜歡今次《十七年命運週期》的角色。

十七年命運週期丨Lokman過足戲癮

至於MIRROR隊長楊樂文（Lokman）表示，今次在劇中需要自製舞台開棟篤笑，笑言角色完全無搞笑天份：「好笑嘅位係我個人夠尷尬所以好笑。好彩現實中自己跳舞追夢嘅過程就幸運過角色少少。」

他並指這次合作班底都十分風趣，無聊時大家更會用不同方法去演繹已拍攝的戲份，過足戲癮。

楊樂文挑戰棟篤笑，靠尷尬製造搞笑氣氛。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
12:06 2024/09/12
MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
MIRROR成員︱呂爵安凌晨「上水」發言感謝爵屎　Edan：很抱歉令你們難過
11:55 2024/09/12
MIRROR成員︱呂爵安凌晨「上水」發言感謝爵屎　Edan：很抱歉令你們難過
美麗40路丨Kiko彭方廷「偷食維持生命論」獲掌聲　馬麗如：好多嘢可以自己攪掂！
14:17 2024/09/12
美麗40路丨Kiko彭方廷「偷食維持生命論」獲掌聲　馬麗如：好多嘢可以自己攪掂！

你可能感興趣

MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
12:06 2024/09/12
MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
MIRROR成員︱呂爵安凌晨「上水」發言感謝爵屎　Edan：很抱歉令你們難過
11:55 2024/09/12
MIRROR成員︱呂爵安凌晨「上水」發言感謝爵屎　Edan：很抱歉令你們難過
美麗40路丨Kiko彭方廷「偷食維持生命論」獲掌聲　馬麗如：好多嘢可以自己攪掂！
14:17 2024/09/12
美麗40路丨Kiko彭方廷「偷食維持生命論」獲掌聲　馬麗如：好多嘢可以自己攪掂！
楊樂文 廖子妤 Mirror 電視劇 ViuTV 導演

最高瀏覽

日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
日夜都繽紛丨尖沙咀星光夜市重來 $20 4粒辣椒油燒賣升級回歸
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
50歲男星垃圾屋孤獨離世 近年生活坎坷健康亮紅燈
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月19日 時間12:05）
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
香港小姐2024丨黃嘉雯憶港姐決賽表演點滴　Carmaney吊威也：似月經痛一樣【多圖】
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業
新華行結業｜代理首代「爆旋陀螺」　龍頭玩具代理商「新華行」傳黯然結業