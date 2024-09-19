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生蛇危機丨慢性病患隨時「蛇禍」上身　流動巡遊車將遊全港助市民預防生蛇

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

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【生蛇／帶狀皰疹／水痘病毒／後遺症】俗稱「生蛇」的帶狀疱疹病毒，會乘人體免疫力下降時伺機發病，其中長者及長期病患人士尤為高危，一旦感染，出現後遺神經痛及併發症風險更大。為了提高市民對生蛇的認識，兩大學會及病友組織就攜手合辦流動巡遊車活動，9月20日開始將遊走各區，提供互動體驗及預防資訊，寓教育於娛樂，助大家拒「蛇」埋身。

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慢性病患者生蛇 增加併發症風險

生蛇是非常普遍的病毒感染，大約每3人就有1人有機會生蛇。原來，當我們年幼時感染水痘病毒並痊癒後，病毒會潛伏在神經系統內，直到免疫力下降時，病毒會大量複製並攻擊神經線，導致受影響神經線附近的皮膚表面長出紅疹，亦即所謂生蛇。除了長者，很多慢性疾病者的免疫力亦較差，例如糖尿病、心血管病、腎病、紅斑狼瘡症及癌症等患者，同樣必須提高警覺。

舉例說，糖尿病患者生蛇的風險較沒有糖尿病人士高出78%，估計與糖尿病本身對免疫系統造成影響有關。此外，他們感染後出現後遺神經痛的風險亦較非糖尿病人士高出45%。更甚的是，大約4分之1糖尿病患者在生蛇後，糖化血紅素水平會上升，令他們更難於控制原有病情。

糖尿病之外，心血管患者亦不得不提防生蛇，尤其患者本身免疫系統會加速老化，減低自身免疫能力，故此生蛇風險較一般人高出34%，復發率則增加63%；患者一旦生蛇，首星期心臟病發風險更會增加68%，首個月中風風險亦會大升78%。為甚麼生蛇會令中風風險增加呢？原來，水痘病毒在頭部神經中再次活化時，可能會引起頭部動脈感染，導致中風或短暫性腦缺血，可見生蛇所帶來的影響非常嚴重。

互動遊戲加體驗 宣揚預防重要性

即使沒有糖尿病或心血管疾病，生蛇也會為患者帶來疱疹後神經痛，疼痛可以持續數月至數年。研究指出，50歲起生蛇後遺神經痛嚴重性將會倍增，出現比率也較大，例如70歲以上，比率接近80%，痛症持續超過一年之患者亦接近一半。

有見「蛇」禍嚴重，「香港疼痛學會」、「香港糖尿聯會」及「關心您的心–心臟病友互助組織」就攜手合作，由9月20日至10月27日期間一連六個星期五、六、日，設立流動巡遊車，在港九及新界各區遊走，以提高市民對慢性病患者生蛇風險的認識。是次活動將寓教育於娛樂，透過名為「蛇盾局特工」互動遊戲及AR自拍體驗等形式，鼓勵大家及早對生蛇作出預防。屆時，現場更有護士駐場為市民提供相關教育資訊，完成指定「任務」後更可獲贈紀念品。

  • 9月21日（星期六） : 中午12時至下午8時 大圍站A出口村南道
  • 9月22日（星期日） : 中午12時至下午8時 銅鑼灣百德新街（Donki對出）
  • 9月27日（星期五） : 中午12時至下午3時;下午5時至8時    葵芳廣場；荃灣街市 
  • 9月28日（星期六） : 中午12時至下午8時 九龍灣淘大商場；佐敦谷北道
  • 9月29日（星期日） : 中午12時至下午8時 中環中心（望向皇后大道中方向）
  • 10月4日（星期五） ：中午12時至下午3時;下午5時至8時 大埔昌運；上水廣場
  • 10月5日（星期六） :中午12時至下午8時 青衣運動場附近
  • 10月6日（星期日） :中午12時至下午8時 中環碼頭
  • 10月11日（星期五）:中午12時至下午3時;下午5時至8時    屯門時代廣場；置樂花園
  • 10月12日（星期六）:中午12時至下午8時 油塘嘉榮街
  • 10月13日（星期日）:中午12時至下午8時 堅尼地城士美菲路
  • 10月18日（星期五）:中午12時至下午3時;下午5時至8時筲箕灣望隆街；炮台山城市花園道
  • 10月19日（星期六）:中午12時至下午8時 元朗茜青街
  • 10月20日（星期日）:中午12時至下午8時 沙田排頭村
  • 10月25日（星期五）:中午12時至下午3時;下午5時至8時 旺角西洋菜南街（百老匯戲院對出）；旺角西洋菜南街 銀行中心附近
  • 10月26日（星期六）:中午12時至下午8時 柴灣怡泰街
  • 10月27日（星期日）:中午12時至下午8時 石門京瑞廣場

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