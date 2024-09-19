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校園動態︱新界婦孺福利會梁省德學校推出4項創新方案 設遊學獎勵+課後託管支援家長及學生

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

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學校獎勵高年級學生前往新加坡五天遊學團。

位於大埔區84校網的新界婦孺福利會梁省德學校，一直是家長的熱門選擇。近年，學校推出一系列創新且多元化的課程，為學生開啟全新的學習體驗。

新界婦孺福利會主席暨梁省德學校校監李美辰太平紳士指出，後疫情時代下，學童的學習模式和需求已有顯著變化。為回應教育環境的持續演變，學校銳意推出創新教學方案，致力滿足現代學生的多元需求，更能達到學校「成就每個孩子」的辦學目標。

新界婦孺福利會主席暨梁省德學校校監李美辰太平紳士。

強化英語教學──小一設駐班外籍教師，拓展學生國際視野

本年度，學校推出了一項創新的教學策略，於小一每班均安排一名外籍教師擔任駐班教師。駐班外籍教師與本地英語教師緊密合作，在所有英文課堂中進行協作教學，為學生提供了沉浸式的英語學習環境，還讓他們有機會接觸不同的文化背景和思維方式。通過日常交流，學生能自然而然地提高英語聽說能力，同時培養對多元文化的理解和尊重。

為使學習更加生動有趣，英文科課程採用互動式教學方法，巧妙融入遊戲、故事等元素。此外，學校更精心組織了一系列學習活動，包括英語戲劇表演、READING ALOUD、AI英語學習工具、跨學科主題日等，並與香港國際學校Hong Kong International School(HKIS)緊密合作，為學生提供了與國際學生以英語交流的機會，同時深化了學生對不同文化的理解和欣賞。

小一設駐班外籍教師，提供了沉浸式的英語學習環境。

創新遊學獎勵計劃──高額度資助本地及海外遊學活動

近年，學校有幸得到和富慈善基金贊助，推出「遊學獎勵計劃」，其中設有本地及海外交流計劃。校方為鼓勵不同能力的學生，學業成績不是選拔學生參與遊學團的唯一條件。相反，學校採用了更全面的評選標準，以確保各類型學生都有機會參與這些寶貴的學習經歷，例如學生的品行表現、對特定學科或領域的濃厚興趣和潛力等。學校亦設有高額度資助計劃，資助家境有困難而表現優異的學生參與遊學團，讓他們享有共同的權利體驗學習的成果，計劃最高可獲全額資助。

今年七月，學校獎勵高年級學生前往新加坡進行「多元文化及科學探索五天遊學團」及前往香港迪士尼樂園進行「迪士尼青少年教育計劃：小學課程」，為學生提供了豐富多彩的學習體驗。

新體育服-休閒裝。

學校優化計劃──以全新形象打造校園，迎接教育新紀元

近年，學校亦不斷優化設施及學生息息相關的項目。其中學校圖書館得到「和富慈善基金」的贊助，為圖書館進行「大翻新」，徹底改造了整個空間，打造出一個舒適現代且智能化的學習環境。新圖書館的設計更加符合現代審美和功能需求，採用了柔和的照明系統和符合人體工學的傢俱，創造出愜意舒適的閱讀氛圍。圖書館還設計了多功能學習區，包括個人閱讀角落和小組討論空間，滿足不同學習需求。同時，圖書館引進了自助借還書機及安裝RFID（射頻識別）系統，並建立了智能查詢系統，方便學生快速找到所需資源，提升學習效益。圖書館優化工程為學生創造了一個與時俱進的學習空間，以適應未來教育的需求，激發學生的學習興趣，培養他們的自主學習能力。

因應時代的急速進步和氣候的變化，學校在體育服的設計和布料選擇上亦擺脫了傳統的選擇，進行了革新。新款體育服不僅在款式上更加時尚，還採用高質素面料，能夠有效調節體溫，提高運動舒適度。這種貼近時代潮流的設計，有助增強學生對學校的認同感和歸屬感，也能在校內外活動中展現學校積極向上的形象。

圖書館新面貌。

全方位課後託管──培育全人發展，解決家長後顧之憂

從本學年開始，學校積極響應教育局及社會福利署推行的「在校課後託管服務計劃（擴展計劃）」，為學生及家長提供全面而貼心的支援。這項計劃可讓學生能夠在熟悉的校園環境中多逗留3小時，接受託管及學習支援，同時讓原需在子女課後負責照顧的家長（特別是婦女）可選擇外出工作以改善生活。「擴展計劃」透過功課輔導及溫習（考試／測驗 ／默書等）、家長指導和教育、技能學習和社交／發展活動（遊戲／課外活動）等為目標學童提供照顧及支援。除了此計劃外，學校還提供多元化的興趣班和技能培訓，旨在激發學生的潛能，促進他們在德、智、體、群、美各方面的均衡發展。學校於課後提供全面的安排不僅豐富了學生的課餘生活，也為在職家長提供了可靠的支持。家長們可以安心工作，無需擔憂子女放學後的去處和安全問題。同時，學生在有序、愉快的氛圍中學習和成長，既能提高學習效率，又能培養良好的生活習慣和社交技能。

新體育服採用高質素面料，有效調節體溫。

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