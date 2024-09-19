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小學開放日｜女童隨母親參觀學校開放日　被1景點吸引報讀網民讚︰仲靚過迪士尼

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一名女童隨母親參觀基督教香港信義會馬鞍山信義學校的開放日，被學校1個特色景點吸引，網民更稱這景點媲美主題樂園。

【小一入學/小學開放日/入學簡介會/馬鞍山信義學校/公主風洗手間】2025/26年度已公布小一申請時間表，家長亦陸續出席學校的簡介會或開放日，了解課程特色及校園環境。最近，有名女童跟隨母親到馬鞍山一所小學參觀開放日，其後因學校1特色景點被吸引，誓要入讀該校，網民更稱這景點媲美主題樂園︰「仲靚過迪士尼」。

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小學開放日｜校園特色景點

各區小學陸續舉行入學簡介會及開放日，讓家長與學童可親身到校了解教學理念、環境等，當中還會有攤位遊戲，特色活動吸引小朋友。近日，沙田區升小交流谷有家長討論學校期間，表示有朋友家住馬鞍山，因準備報讀小學事宜，故帶同女兒到基督教香港信義會馬鞍山信義學校（簡稱「馬信」）開放日參觀，其後女童因學校的公主風洗手間吸引，並向母親稱誓要入讀該校。

有不少網民力撐女童表示，「阿媽見到都心心眼」、「搞到我好想去睇下」、「迪士尼都冇咁靚」、「小息排隊去公主廁所」、「整靚佢，等小朋友唔好驚咗去廁所」、「要send比迪士尼改下啦」；亦有網民覺得廁所沒有必要整色整水，「廁所要來參觀？」、「其實用意係咩？」、「保養到再算啦」。

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小學開放日｜馬鞍山信義學校打造主題洗手間

除了課程改革之外，基督教香港信義會馬鞍山信義學校於年頭進行洗手間翻新工程。地下男洗手間以森林為主題，而女洗手間則以海洋為主題，洗手間均根據主題佈置，並且播放主題音樂。1樓男洗手間以「伊甸園」為主題之翻新工程，並以聖經創世紀故事為場景，無論天花板、地、牆身及有關潔具，都配合主題而設計，顏色多變，造型豐富。

2樓女洗手間則以「童話世界」以淺粉紅色、銅、淺金色為色調，配上特大手繪彩色圖畫磚、橢圓形雕花大鏡、玫瑰燈飾、弧形牆磚等飾件，讓學生置身其境，享受快樂新奇的校園生活。男洗手間以王子城堡為主要場景，以啡、灰、銅等顔色為主調，並配以古銅器具、徽章、盾牌、皇冠等立體浮雕作裝飾，突顯王子堅毅氣質。

小學開放日｜趣味主題角

洗手間以外，馬信還有其他趣味主題角，如以聖經故事「挪亞方舟」為主題馬信方舟公園，公園內模仿大自然，配以不同的動物座椅供學生休息及閱讀。於方舟公園旁邊設計了童話廊，讓學生在卡通造型的桌子和座椅上休息及閱讀，感受愉快歡樂的學習環境。

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馬鞍山信義學校｜愉快學習型學校

於1987年創立的基督教香港信義會馬鞍山信義學校，位於沙田馬鞍山恆安邨，是一間男女校的資助小學，學校以中文為教學語言。近年馬信在校舍、課程方面進行大變革，除了在小一、小二數學及常識科的個別課題上以英語作為教學媒介外，更增加了「正向動感課程」、「正向思維課程」、「影藝課程」、「STREAM科技課程」、「宗德課程」及「Phonics課」等校本特色課程，讓學生進行多樣化學習，發掘潛能，成為一所愉快學習型學校（Happy Learning School）。

為了讓小一新生適應新的學校生活，小一上學期中文、英文科不設默書，而上學期進展性評估只會進行單元評估。而在暑假期間，學校亦會為小一新生開辦適應班，協助小一新生盡早適應校園生活。

馬鞍山信義學校｜明星校友助興

基督教香港信義會馬鞍山信義學校有不少明星校友，如TVB藝員倪嘉雯、賴慰玲、網紅劉馬車等，而黃翠如一家五姊妹也是馬信的舊生！最著名的王祖藍和容祖兒，兩人既是同班同學，亦是校內歌詠團的成員，在過去的校慶活動，畢業多年的校友都紛紛回校支持。

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