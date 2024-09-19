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遺產爭議︱54歲退休大媽嫁93歲病翁隔年做「收屍隊」奪百萬遺產　70歲女兒怒提告結局曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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54歲退休大媽嫁93歲病翁隔年做「收屍隊」奪百萬遺產　70歲女兒怒提告結局曝光

【遺產/分身家/騙財/遺囑/退休大媽/英國】70歲女兒大戰54歲繼母奪家產！英國一名70歲女子將自己來自中國的54歲繼母告上法庭，原因是繼母疑誘導93歲高齡患病的父親立遺囑，並在隔年父親去世後奪走百萬遺產；法院最終做出的判決可謂大快人心。

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綜合外媒報道，93歲英國老翁Robert Harrington，原本妻子在2018年過世，而在2019年1月，他在一場活動中邂逅了現年54歲、來自中國的退休女律師秦桂香（Guixiang Qin，音譯）。據瞭解，秦桂香退休後在英國曾任翻譯及在酒吧工作。兩人很快於同年2月份同居，Harrington更在1個月後向秦桂香求婚。然而在隔年5月，Harrington因病離世，享年94歲，與秦桂香的婚姻僅維持了11個月。

秦桂香稱持有遺囑 欲奪取百萬遺產

Harrington離世後，新婚妻子秦桂香隨即主張稱自己持有丈夫生前留下的遺囑，全部財產將歸她所有。

不過，Harrington的70歲獨生女Jill Langley對此表示强烈反對，她認為，父親立下的遺囑有異狀，因父親早在2012年就已經訂立了一份遺囑，列明女兒Langley是遺產的最終繼承人；但卻在與秦桂香新婚後訂立了一份新遺囑，又向對方轉移了一大筆錢，因此懷疑是這名華人繼母「看到了賺錢機會」才與父親結婚。她毫不客氣地說：

要不是父親有錢，不會有人願意嫁給一個93歲的老頭！

對此，秦桂香堅稱自己獲得的款項，在戀愛關係情況下屬於合法。

就新遺囑提告 證父親晚年「心智衰弱」

70歲女兒Langley最終將繼母秦桂香告上法庭，與其爭奪父親的遺產。她指出，繼母秦桂香有意圖誘導父親晚年再婚，捲入一場「掠奪性婚姻」，讓其訂立新遺囑。Langley表示，父母生前努力經營生意而致富，她不甘心父母辛苦賺來的錢就這樣被外人奪走，因此決意提告。

根據法庭文件顯示，原告Langley的律師James McKean提出證據指出，Harrington在晚年已表現出「怪異行為」，醫療報告指他「很可能患有妄想症」，包括他覺得自己是退休軍人、與女兒疏遠逾30年。Langley續指，她在2020年3月收到秦桂香的通知，才得知父親要再婚的消息。但當時父親年事已高，身體明顯非常虛弱，「婚禮當天甚至無法站立起來拍照、也無法說出新娘的名字」。

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另外，原告律師還指出，秦桂香從Harrington手上共獲得35萬英鎊（約362萬港元）款項，質疑她在獲得金錢後就把Harrington「扔進最廉價的墳墓」。對此，秦桂香予以否認，供稱她從Harrington手上只獲得約10萬英鎊（約103萬港元），並確實與對方發展出了有愛關係，指Harrington是真的「想照顧她」。

綜上陳述，法官最終認為，Harrington在離世前2個月號稱立下這份「秦桂香全權處理財產」的遺囑，但當時他已明顯「心智衰弱」，反映他有「妄想狀態」；死者在缺乏足夠能力下於2020年3月訂立新遺囑，且沒有證據顯示他確實「知悉並批准」新遺囑的內容，因此可以被認為是遭到秦桂香的控制，「引導」其訂立新遺囑，對其財產施加了「不當影響」。

法院這樣判大快人心

最終，中央倫敦地方法院（Central London County Court）採納意見，裁定Harrington於2020年訂立的新遺囑無效，原告Langley獲得勝訴。Harrington被視為在無遺囑下死亡，其遺產將按無遺囑的規則分配。

根據英國法律規定，Harrington死後留下的68萬英鎊（約703萬港元）的遺產中，其女兒Langley有權獲得約20萬英鎊（約195萬港元）；而身為「合法配偶」的秦桂香，仍可獲得47.5萬英鎊（約491萬港元）的遺產。但由於秦桂香敗訴，她須支付13.9萬鎊（約143萬港元）訟費。

Langley步出法庭後表示，她提起訴訟的目的並不在於搶回財產，而是在於「原則」：「希望透過這個案例，讓更多有類似狀況的家庭可以注意」。

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