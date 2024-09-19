投資移民准買住宅？　消息：計劃僅推半年勿太心急

▲ 新投資移民計劃推出半年收到逾500宗申請。（資料圖片）

施政報告下月16日公布，商界倡放寬投資移民計劃，容許投資住宅物業，消息人士則呼籲「唔好太心急」，因為新計劃只是推出半年，又強調，最大原則是不影響本地人。

新資本投資者入境計劃（CIES）推出6個多月，接獲逾500宗申請，當中448宗已核實有逾3,000萬元淨資產，47宗已完成在港3,000萬元投資。

收5000宗查詢 多中介機構開講座

知情者指，這數字尚未反映計劃受歡迎程度，計劃至今已收到逾5,000宗查詢，證明具吸引力。港府中人看好這個新投資移民計劃，透露很多中介機構，例如銀行、會計師行等，都積極找投資推廣署，為其潛在客戶開設講座。

至於為何只有500宗獲批，消息人士指出，舊計劃初期的申請數量亦不多，推出2、3年後才逐漸增多。翻查資料，2003年10月27日推出的舊投資移民計劃，至2004年6月9日才接獲339宗申請。

陳振英：競爭激烈 半年收500宗算不錯

知情者解釋，新計劃不止金額與舊計劃有別，流程亦與以往有異，包括需先由投資推廣署轄下專組核實申請人的資格及相關資料，再交予入境處跟進，若申請人提交的資料齊全，最快亦要一、兩個星期才完成審批。

金融界議員陳振英也向本欄表示，CIES推出半年收500宗申請，成績算是不錯。一來計劃提高了門檻，吸引的資金等於舊計劃的1倍多；再者，目前全球經濟情況一般，各地均在吸引投資移民，紛紛給予不同的優惠，競爭較以往大。他坦言，CIES申請人確以內地為主，他們要把資產轉出內地較為困難，料也有一定影響。

計劃一舉多得 非旨在「救市」

消息人士又澄清，此計劃並非旨在「救市」，強調投資者雖然投資香港註冊基金，但背後的投資，可以是環球債券和環球股市，但計劃確實一舉多得，除了帶來高收入的人才，亦可刺激金融服務業、專業服務等，「會計師都多咗生意。」

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